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Путин сообщил о продлении госпрограммы развития Крыма и Севастополя - 14.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин сообщил о продлении госпрограммы развития Крыма и Севастополя
Путин сообщил о продлении госпрограммы развития Крыма и Севастополя - 14.01.2025, ПРАЙМ
Путин сообщил о продлении госпрограммы развития Крыма и Севастополя
Программу социально-экономического развития Крыма и Севастополя продлят до 2030 года, сообщил в ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T20:08+0300
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экономика
россия
крым
севастополь
владимир путин
госпрограмма
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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - ПРАЙМ. Программу социально-экономического развития Крыма и Севастополя продлят до 2030 года, сообщил в ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя президент России Владимир Путин.С соответствующим предложением выступил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Вы предлагаете продлить программу до 2030 года?.. Согласен, будем считать, что договорились и решение принято", — сказал он."Мы набрали хороший темп, люди привыкают к хорошему, не хочется этот темп снижать. И так как у нас все-таки "Инфраструктура для жизни" до 2030 года с прогнозом до 2036 определена, мы бы очень просили вас принять сегодня решение о продлении этой программы до 2030 года с сохранением объема финансирования не ниже уровня, который был в последние годы", — обратился Хуснуллин к президенту РФ.Ранее данную программу продлевали до 2027 года.
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россия, крым, севастополь, владимир путин, госпрограмма
Экономика, РОССИЯ, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, Владимир Путин, госпрограмма
20:08 14.01.2025 (обновлено: 20:52 14.01.2025)
 
Путин сообщил о продлении госпрограммы развития Крыма и Севастополя

Путин: госпрограмму развития Крыма и Севастополя продлят до 2030 года

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - ПРАЙМ. Программу социально-экономического развития Крыма и Севастополя продлят до 2030 года, сообщил в ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя президент России Владимир Путин.
С соответствующим предложением выступил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Вы предлагаете продлить программу до 2030 года?.. Согласен, будем считать, что договорились и решение принято", — сказал он.
"Мы набрали хороший темп, люди привыкают к хорошему, не хочется этот темп снижать. И так как у нас все-таки "Инфраструктура для жизни" до 2030 года с прогнозом до 2036 определена, мы бы очень просили вас принять сегодня решение о продлении этой программы до 2030 года с сохранением объема финансирования не ниже уровня, который был в последние годы", — обратился Хуснуллин к президенту РФ.
Ранее данную программу продлевали до 2027 года.
Ялта, Крым - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
Путин назвал режим свободной экономической зоны в Крыму эффективным
19:39
 
ЭкономикаРОССИЯКРЫМСЕВАСТОПОЛЬВладимир Путингоспрограмма
 
 
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