https://1prime.ru/20250114/krym-854198192.html

Путин сообщил о продлении госпрограммы развития Крыма и Севастополя

Путин сообщил о продлении госпрограммы развития Крыма и Севастополя - 14.01.2025, ПРАЙМ

Путин сообщил о продлении госпрограммы развития Крыма и Севастополя

Программу социально-экономического развития Крыма и Севастополя продлят до 2030 года, сообщил в ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T20:08+0300

2025-01-14T20:08+0300

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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - ПРАЙМ. Программу социально-экономического развития Крыма и Севастополя продлят до 2030 года, сообщил в ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя президент России Владимир Путин.С соответствующим предложением выступил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Вы предлагаете продлить программу до 2030 года?.. Согласен, будем считать, что договорились и решение принято", — сказал он."Мы набрали хороший темп, люди привыкают к хорошему, не хочется этот темп снижать. И так как у нас все-таки "Инфраструктура для жизни" до 2030 года с прогнозом до 2036 определена, мы бы очень просили вас принять сегодня решение о продлении этой программы до 2030 года с сохранением объема финансирования не ниже уровня, который был в последние годы", — обратился Хуснуллин к президенту РФ.Ранее данную программу продлевали до 2027 года.

https://1prime.ru/20250114/putin-854197262.html

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россия, крым, севастополь, владимир путин, госпрограмма