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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 15 января
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 15 января - 14.01.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 15 января
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 13,02 копейки, до 13,9486 рубля, курс доллара - на 72,99 копейки, до 103,4380 рубля, а... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T17:36+0300
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 13,02 копейки, до 13,9486 рубля, курс доллара - на 72,99 копейки, до 103,4380 рубля, а курс евро - на 1,39 рубля, до 106,2493 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, курсы валют, доллар, евро, юань
Экономика, РОССИЯ, курсы валют, доллар, евро, юань
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 15 января
ЦБ: курс юаня на 15 января - 13,95 руб, доллара - 103,44 руб, евро - 106,25 руб
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 13,02 копейки, до 13,9486 рубля, курс доллара - на 72,99 копейки, до 103,4380 рубля, а курс евро - на 1,39 рубля, до 106,2493 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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