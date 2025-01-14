https://1prime.ru/20250114/lavrov-854180254.html

США науськивают Украину вывести из строя "Турецкий поток", заявил Лавров

США науськивают Украину вывести из строя "Турецкий поток", заявил Лавров - 14.01.2025, ПРАЙМ

США науськивают Украину вывести из строя "Турецкий поток", заявил Лавров

Соединенные Штаты настраивают Киев на то, чтобы вслед за "Северными потоками" вывести из строя "Турецкий поток". Об этом в рамках пресс-конференции заявил глава | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T12:01+0300

2025-01-14T12:01+0300

2025-01-14T12:16+0300

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Соединенные Штаты настраивают Киев на то, чтобы вслед за "Северными потоками" вывести из строя "Турецкий поток". Об этом в рамках пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров.Ранее сообщалось, что киевский режим предпринял попытку атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" в Краснодарском крае, чтобы прекратить поставки газа в европейские страны, но все беспилотники были сбиты. Оборудование было оперативно восстановлено, поставки газа через "Турецкий поток" продолжаются в штатном режиме."У меня убеждение очень крепкое: не нужен никакой конкурент Соединенным Штатам ни в одной области, начиная с энергетики, где они, ничтоже сумняшеся, дают добро на осуществление террористических мероприятий по разрушению основы энергетического благополучия Европейского Союза, где они науськивают своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас, вслед за "Северными потоками", еще и "Турецкий поток" вывести из строя", - подчеркнул министр.Взрывы, которые произошли на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", вызвали подозрения Германии, Дании и Швеции в целенаправленном саботаже. Повреждения трубопроводов были описаны как беспрецедентные

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россия, сша, турецкий поток