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Лавров обвинил западные страны в нежелании конкурировать по-честному - 14.01.2025, ПРАЙМ
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Лавров обвинил западные страны в нежелании конкурировать по-честному
Лавров обвинил западные страны в нежелании конкурировать по-честному - 14.01.2025, ПРАЙМ
Лавров обвинил западные страны в нежелании конкурировать по-честному
ападные государства, стремящиеся не допустить честной конкуренции с мировым большинством, "скользят по наклонной", пытаясь перекрыть дорогу конкурентам. Об этом | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T12:10+0300
2025-01-14T12:17+0300
политика
россия
сергей лавров
запад
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Западные государства, стремящиеся не допустить честной конкуренции с мировым большинством, "скользят по наклонной", пытаясь перекрыть дорогу конкурентам. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.Министр отметил, что западные страны, уже не способные преодолеть свою инерцию превосходства, пытаются ограничить возможности конкурентов, например, в экспорте микрочипов."Они скользят по наклонной плоскости, пытаясь перекрыть дорогу конкурентам везде, в экономике", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства страны.Лавров также заметил, что сегодня среди мирового большинства появились сильные конкуренты Запада, готовые честно конкурировать в спорте, финансах и экономике.
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россия, сергей лавров, запад
Политика, РОССИЯ, Сергей Лавров, ЗАПАД
12:10 14.01.2025 (обновлено: 12:17 14.01.2025)
 
Лавров обвинил западные страны в нежелании конкурировать по-честному

Лавров: Запад "скользит по наклонной плоскости", не желая честной конкуренции

© МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный визит С. Лаврова в Буркина-Фасо
Официальный визит С. Лаврова в Буркина-Фасо
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Западные государства, стремящиеся не допустить честной конкуренции с мировым большинством, "скользят по наклонной", пытаясь перекрыть дорогу конкурентам. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Министр отметил, что западные страны, уже не способные преодолеть свою инерцию превосходства, пытаются ограничить возможности конкурентов, например, в экспорте микрочипов.
"Они скользят по наклонной плоскости, пытаясь перекрыть дорогу конкурентам везде, в экономике", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства страны.
Лавров также заметил, что сегодня среди мирового большинства появились сильные конкуренты Запада, готовые честно конкурировать в спорте, финансах и экономике.
Глава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
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ПолитикаРОССИЯСергей ЛавровЗАПАД
 
 
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