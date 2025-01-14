https://1prime.ru/20250114/lavrov-854180534.html
Лавров обвинил западные страны в нежелании конкурировать по-честному
Лавров обвинил западные страны в нежелании конкурировать по-честному - 14.01.2025, ПРАЙМ
Лавров обвинил западные страны в нежелании конкурировать по-честному
ападные государства, стремящиеся не допустить честной конкуренции с мировым большинством, "скользят по наклонной", пытаясь перекрыть дорогу конкурентам. Об этом | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T12:10+0300
2025-01-14T12:10+0300
2025-01-14T12:17+0300
политика
россия
сергей лавров
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910797_0:0:2770:1558_1920x0_80_0_0_35ee7bb7f32e48e010038ff50527da4d.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Западные государства, стремящиеся не допустить честной конкуренции с мировым большинством, "скользят по наклонной", пытаясь перекрыть дорогу конкурентам. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.Министр отметил, что западные страны, уже не способные преодолеть свою инерцию превосходства, пытаются ограничить возможности конкурентов, например, в экспорте микрочипов."Они скользят по наклонной плоскости, пытаясь перекрыть дорогу конкурентам везде, в экономике", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства страны.Лавров также заметил, что сегодня среди мирового большинства появились сильные конкуренты Запада, готовые честно конкурировать в спорте, финансах и экономике.
https://1prime.ru/20250114/lavrov-854180254.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910797_41:0:2770:2047_1920x0_80_0_0_783d75935e19caac23cc765b784434dc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, запад
Политика, РОССИЯ, Сергей Лавров, ЗАПАД
Лавров обвинил западные страны в нежелании конкурировать по-честному
Лавров: Запад "скользит по наклонной плоскости", не желая честной конкуренции
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Западные государства, стремящиеся не допустить честной конкуренции с мировым большинством, "скользят по наклонной", пытаясь перекрыть дорогу конкурентам. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Министр отметил, что западные страны, уже не способные преодолеть свою инерцию превосходства, пытаются ограничить возможности конкурентов, например, в экспорте микрочипов.
"Они скользят по наклонной плоскости, пытаясь перекрыть дорогу конкурентам везде, в экономике", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства страны.
Лавров также заметил, что сегодня среди мирового большинства появились сильные конкуренты Запада, готовые честно конкурировать в спорте, финансах и экономике.
США науськивают Украину вывести из строя "Турецкий поток", заявил Лавров