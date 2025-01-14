https://1prime.ru/20250114/lavrov-854180534.html

Лавров обвинил западные страны в нежелании конкурировать по-честному

Лавров обвинил западные страны в нежелании конкурировать по-честному - 14.01.2025, ПРАЙМ

Лавров обвинил западные страны в нежелании конкурировать по-честному

ападные государства, стремящиеся не допустить честной конкуренции с мировым большинством, "скользят по наклонной", пытаясь перекрыть дорогу конкурентам. Об этом | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T12:10+0300

2025-01-14T12:10+0300

2025-01-14T12:17+0300

политика

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сергей лавров

запад

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Западные государства, стремящиеся не допустить честной конкуренции с мировым большинством, "скользят по наклонной", пытаясь перекрыть дорогу конкурентам. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.Министр отметил, что западные страны, уже не способные преодолеть свою инерцию превосходства, пытаются ограничить возможности конкурентов, например, в экспорте микрочипов."Они скользят по наклонной плоскости, пытаясь перекрыть дорогу конкурентам везде, в экономике", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства страны.Лавров также заметил, что сегодня среди мирового большинства появились сильные конкуренты Запада, готовые честно конкурировать в спорте, финансах и экономике.

https://1prime.ru/20250114/lavrov-854180254.html

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россия, сергей лавров, запад