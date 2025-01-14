Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Москва изучит позицию Трампа по Украине после инаугурации, заявил Лавров - 14.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250114/lavrov-854182530.html
Москва изучит позицию Трампа по Украине после инаугурации, заявил Лавров
Москва изучит позицию Трампа по Украине после инаугурации, заявил Лавров - 14.01.2025, ПРАЙМ
Москва изучит позицию Трампа по Украине после инаугурации, заявил Лавров
Россия изучит окончательную позицию избранного президента США, Дональда Трампа, по Украине после его инаугурации, заявил министр иностранных дел России Сергей... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T13:10+0300
2025-01-14T13:10+0300
политика
россия
сша
украина
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849073407_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6b6fdb7d00a7bc0aeb5e744659a9bf02.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россия изучит окончательную позицию избранного президента США, Дональда Трампа, по Украине после его инаугурации, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Когда президент Трамп, став президентом, сформулирует окончательно свою позицию по украинским делам, конечно, мы будем ее изучать", - отметил министр.По словам главы внешнеполитического ведомства, Трамп стал первым западным политиком, который признал, что НАТО солгало России о нерасширении альянса на восток. Он добавил, что Трамп также упомянул первопричины конфликта в Украине, связанные с втягиванием киевского режима в НАТО вопреки договоренностям.Заявления команды Трампа о необходимости опираться на реалии на местах в урегулировании ситуации на Украине заслуживают одобрения, резюмировал он.
https://1prime.ru/20250113/peskov-854154218.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849073407_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_8ad99c9d6bea266c4183ce8f4d7c43c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, украина, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Сергей Лавров
13:10 14.01.2025
 
Москва изучит позицию Трампа по Украине после инаугурации, заявил Лавров

Лавров: Россия изучит окончательную позицию Трампа по Украине после инаугурации

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россия изучит окончательную позицию избранного президента США, Дональда Трампа, по Украине после его инаугурации, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Когда президент Трамп, став президентом, сформулирует окончательно свою позицию по украинским делам, конечно, мы будем ее изучать", - отметил министр.
По словам главы внешнеполитического ведомства, Трамп стал первым западным политиком, который признал, что НАТО солгало России о нерасширении альянса на восток. Он добавил, что Трамп также упомянул первопричины конфликта в Украине, связанные с втягиванием киевского режима в НАТО вопреки договоренностям.
Заявления команды Трампа о необходимости опираться на реалии на местах в урегулировании ситуации на Украине заслуживают одобрения, резюмировал он.
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
В Кремле прокомментировали изменение риторики США по Украине
Вчера, 12:49
 
ПолитикаРОССИЯСШАУКРАИНАСергей Лавров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала