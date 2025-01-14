https://1prime.ru/20250114/lavrov-854182530.html
Москва изучит позицию Трампа по Украине после инаугурации, заявил Лавров
Москва изучит позицию Трампа по Украине после инаугурации, заявил Лавров - 14.01.2025, ПРАЙМ
Москва изучит позицию Трампа по Украине после инаугурации, заявил Лавров
Россия изучит окончательную позицию избранного президента США, Дональда Трампа, по Украине после его инаугурации, заявил министр иностранных дел России Сергей... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T13:10+0300
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2025-01-14T13:10+0300
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россия изучит окончательную позицию избранного президента США, Дональда Трампа, по Украине после его инаугурации, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Когда президент Трамп, став президентом, сформулирует окончательно свою позицию по украинским делам, конечно, мы будем ее изучать", - отметил министр.По словам главы внешнеполитического ведомства, Трамп стал первым западным политиком, который признал, что НАТО солгало России о нерасширении альянса на восток. Он добавил, что Трамп также упомянул первопричины конфликта в Украине, связанные с втягиванием киевского режима в НАТО вопреки договоренностям.Заявления команды Трампа о необходимости опираться на реалии на местах в урегулировании ситуации на Украине заслуживают одобрения, резюмировал он.
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россия, сша, украина, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Сергей Лавров
Москва изучит позицию Трампа по Украине после инаугурации, заявил Лавров
Лавров: Россия изучит окончательную позицию Трампа по Украине после инаугурации
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россия изучит окончательную позицию избранного президента США, Дональда Трампа, по Украине после его инаугурации, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Когда президент Трамп, став президентом, сформулирует окончательно свою позицию по украинским делам, конечно, мы будем ее изучать", - отметил министр.
По словам главы внешнеполитического ведомства, Трамп стал первым западным политиком, который признал, что НАТО солгало России о нерасширении альянса на восток. Он добавил, что Трамп также упомянул первопричины конфликта в Украине, связанные с втягиванием киевского режима в НАТО вопреки договоренностям.
Заявления команды Трампа о необходимости опираться на реалии на местах в урегулировании ситуации на Украине заслуживают одобрения, резюмировал он.
В Кремле прокомментировали изменение риторики США по Украине