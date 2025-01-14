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ФАС выявила картель при поставке лекарств для госучреждений - 14.01.2025, ПРАЙМ
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ФАС выявила картель при поставке лекарств для госучреждений
ФАС выявила картель при поставке лекарств для госучреждений - 14.01.2025, ПРАЙМ
ФАС выявила картель при поставке лекарств для госучреждений
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель при поставке лекарств для госучреждений более чем на 1 миллиард рублей, возбуждено дело в... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T10:02+0300
2025-01-14T10:02+0300
россия
фас рф
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель при поставке лекарств для госучреждений более чем на 1 миллиард рублей, возбуждено дело в отношении компаний "Примафарм" и "Профарм", сообщила служба. "ФАС выявила картель при поставке лекарственных препаратов на сумму более 1 миллиарда рублей. …Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Примафарм" и ООО "Профарм". …Предварительная оценка общей суммы начальных (максимальных) цен контрактов составила 1 058 756 952 рубля", - говорится в сообщении. Там пояснили, что компании подозреваются в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах для нужд государственных учреждений здравоохранения. Организации отказались от конкурентной борьбы, используя единую модель поведения при совместном и раздельном участии в торгах на поставку лекарственных препаратов, в том числе препаратов для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП. В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы. Отмечается, что торги проходили для нужд государственных учреждений здравоохранения в 54 субъектах России, в том числе в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение".
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россия, фас рф
РОССИЯ, ФАС РФ
10:02 14.01.2025
 
ФАС выявила картель при поставке лекарств для госучреждений

ФАС выявила картель при поставке лекарственных препаратов для госучреждений

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель при поставке лекарств для госучреждений более чем на 1 миллиард рублей, возбуждено дело в отношении компаний "Примафарм" и "Профарм", сообщила служба.
"ФАС выявила картель при поставке лекарственных препаратов на сумму более 1 миллиарда рублей. …Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Примафарм" и ООО "Профарм". …Предварительная оценка общей суммы начальных (максимальных) цен контрактов составила 1 058 756 952 рубля", - говорится в сообщении.
Там пояснили, что компании подозреваются в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах для нужд государственных учреждений здравоохранения. Организации отказались от конкурентной борьбы, используя единую модель поведения при совместном и раздельном участии в торгах на поставку лекарственных препаратов, в том числе препаратов для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП.
В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.
Отмечается, что торги проходили для нужд государственных учреждений здравоохранения в 54 субъектах России, в том числе в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение".
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