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Наследники основателя Mango реорганизуют работу холдинга, пишут СМИ - 14.01.2025, ПРАЙМ
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Наследники основателя Mango реорганизуют работу холдинга, пишут СМИ
Наследники основателя Mango реорганизуют работу холдинга, пишут СМИ - 14.01.2025, ПРАЙМ
Наследники основателя Mango реорганизуют работу холдинга, пишут СМИ
Наследники основателя испанской сети магазинов одежды Mango миллиардера Исака Андика, который месяц назад неожиданно погиб в горах, приступили к реорганизации... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T14:52+0300
2025-01-14T14:52+0300
экономика
испания
mango
одежда
бизнес
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МАДРИД, 14 янв – ПРАЙМ. Наследники основателя испанской сети магазинов одежды Mango миллиардера Исака Андика, который месяц назад неожиданно погиб в горах, приступили к реорганизации семейного холдинга Punta Na, который контролирует активы семьи, включая 95% акций Mango, пишет газета Pais. "Трое детей Исака Андика, основателя компании Mango, который скончался 14 декабря в результате несчастного случая в горах Монсеррат (Барселона), начали восстанавливать структуры семейного холдинга, группы Punta Na, под которой предприниматель собирал все свое имущество и бизнес, являясь единственным акционером", - пишет издание. "Основой холдинга является компания Punta Na Holding, которая контролирует два основных направления: с одной стороны, бизнес в сфере недвижимости, который развивается через Punta Na SA, а с другой - 95% акций компании Mango, которые принадлежат Mango MNG Holding", - добавляют там. В материале указывается, что старший сын предпринимателя, Джонатан Андик, назначен председателем Punta Na Holding. Его сестра Джудит назначена уполномоченной компании с правом подписи официальных документов, а младшая сестра Сара возглавит направление недвижимости Punta Na SA, чьи активы оцениваются в 1,2 миллиарда евро. Отмечается, что изменения в управлении холдингом носят временный характер и не связаны с распределением наследства. Окончательное решение о структуре активов будет принято после прочтения завещания Андика, которое пока не обнародовано. В середине декабря сообщалось, что Андик погиб в горах в провинции Барселона в возрасте 71 года. По данным Pais, он считался богатейшим человеком автономного сообщества Каталония и одним из крупнейших предпринимателей Испании с состоянием порядка 4,5 миллиарда евро.
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испания, mango, одежда, бизнес
Экономика, ИСПАНИЯ, Mango, одежда, Бизнес
14:52 14.01.2025
 
Наследники основателя Mango реорганизуют работу холдинга, пишут СМИ

Pais: дети основателя сети магазинов Mango реорганизуют холдинг после его смерти

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗакрытый магазин одежды Mango в ТЦ "Авиапарк" в Москве.
Закрытый магазин одежды Mango в ТЦ Авиапарк в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МАДРИД, 14 янв – ПРАЙМ. Наследники основателя испанской сети магазинов одежды Mango миллиардера Исака Андика, который месяц назад неожиданно погиб в горах, приступили к реорганизации семейного холдинга Punta Na, который контролирует активы семьи, включая 95% акций Mango, пишет газета Pais.
"Трое детей Исака Андика, основателя компании Mango, который скончался 14 декабря в результате несчастного случая в горах Монсеррат (Барселона), начали восстанавливать структуры семейного холдинга, группы Punta Na, под которой предприниматель собирал все свое имущество и бизнес, являясь единственным акционером", - пишет издание.
"Основой холдинга является компания Punta Na Holding, которая контролирует два основных направления: с одной стороны, бизнес в сфере недвижимости, который развивается через Punta Na SA, а с другой - 95% акций компании Mango, которые принадлежат Mango MNG Holding", - добавляют там.
В материале указывается, что старший сын предпринимателя, Джонатан Андик, назначен председателем Punta Na Holding. Его сестра Джудит назначена уполномоченной компании с правом подписи официальных документов, а младшая сестра Сара возглавит направление недвижимости Punta Na SA, чьи активы оцениваются в 1,2 миллиарда евро.
Отмечается, что изменения в управлении холдингом носят временный характер и не связаны с распределением наследства. Окончательное решение о структуре активов будет принято после прочтения завещания Андика, которое пока не обнародовано.
В середине декабря сообщалось, что Андик погиб в горах в провинции Барселона в возрасте 71 года. По данным Pais, он считался богатейшим человеком автономного сообщества Каталония и одним из крупнейших предпринимателей Испании с состоянием порядка 4,5 миллиарда евро.
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