https://1prime.ru/20250114/matkapital-854186270.html

Минтруд предложил сделать программу маткапитала бессрочной

Минтруд предложил сделать программу маткапитала бессрочной - 14.01.2025, ПРАЙМ

Минтруд предложил сделать программу маткапитала бессрочной

Министерство труда и социальной защиты внесло предложение о рассмотрении возможности перевода материнского капитала в бессрочный формат, сообщил заместитель... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T14:45+0300

2025-01-14T14:45+0300

2025-01-14T14:45+0300

экономика

минтруд

материнский капитал

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты внесло предложение о рассмотрении возможности перевода материнского капитала в бессрочный формат, сообщил заместитель главы Минтруда РФ Андрей Пудов. "Вопрос о бессрочности материнского семейного капитала должен рассматриваться в контексте бюджетных параметров. Иначе говоря, сегодня эта мера носит срочный характер. И такое предложение мы внесли", - сказал Пудов во время пленарного заседания в Госдуме. Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить действие программы материнского капитала как минимум до 2030 года. В законопроекте Минтруда отмечалось, что дополнительное финансирование на продление программы материнского капитала до конца 2030 года может обеспечить 3,2 миллиона российских семей. Кабмин поддержал это предложение. Согласно проекту Минтруда, опубликованному 28 октября прошлого года, на продление программы материнского капитала до 2030 года может быть выделено дополнительно 2,7 триллиона рублей.

https://1prime.ru/20250114/gosduma-854185040.html

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минтруд, материнский капитал