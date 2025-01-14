https://1prime.ru/20250114/matvienko-854191732.html
Матвиенко высказалась о прекращении сотрудничества России и ЕС
Матвиенко высказалась о прекращении сотрудничества России и ЕС - 14.01.2025, ПРАЙМ
Матвиенко высказалась о прекращении сотрудничества России и ЕС
Cотрудничество между Россией и Евросоюза прекратилось не по вине Москвы и нанесло вред европейским странам, заявила председатель Совета Федерации Валентина... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T17:03+0300
2025-01-14T17:03+0300
2025-01-14T17:03+0300
совет федерации
валентина матвиенко
словакия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850534822_0:66:3077:1797_1920x0_80_0_0_c29355619ad5b219f0bc7900ca14d362.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Cотрудничество между Россией и Евросоюза прекратилось не по вине Москвы и нанесло вред европейским странам, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с зампредом Нацсовета Словакии Андреем Данко и Тибором Гашпаром."К сожалению, сотрудничество с Евросоюзом, которые было очень активным, многоотраслевым, многонаправленным, оно прервалось не по нашей вине, в ущерб своим национальным интересам, европейским государствам я имею в виду", - сказала Матвиенко.По ее словам,, в Европе сейчас происходит "отрезвление" и наступает понимание, что в первую очередь нужно заботиться о собственных национальных интересах, а не обслуживать геополитические, экономические и другие интересы других стран.
https://1prime.ru/20250113/slovakiya-854163143.html
словакия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850534822_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_179dfa3b7feca3eeb73e47c8de11ac62.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации, валентина матвиенко, словакия
Совет Федерации, Валентина Матвиенко, СЛОВАКИЯ
Матвиенко высказалась о прекращении сотрудничества России и ЕС
Матвиенко: прекращение сотрудничества России и Евросоюза произошло не по вине Москвы
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Cотрудничество между Россией и Евросоюза прекратилось не по вине Москвы и нанесло вред европейским странам, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с зампредом Нацсовета Словакии Андреем Данко и Тибором Гашпаром.
"К сожалению, сотрудничество с Евросоюзом, которые было очень активным, многоотраслевым, многонаправленным, оно прервалось не по нашей вине, в ущерб своим национальным интересам, европейским государствам я имею в виду", - сказала Матвиенко.
По ее словам,, в Европе сейчас происходит "отрезвление" и наступает понимание, что в первую очередь нужно заботиться о собственных национальных интересах, а не обслуживать геополитические, экономические и другие интересы других стран.
Вице-спикер Словакии заявил о начале диалога с РФ на парламентском уровне