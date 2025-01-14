https://1prime.ru/20250114/matvienko-854191732.html

Матвиенко высказалась о прекращении сотрудничества России и ЕС

Матвиенко высказалась о прекращении сотрудничества России и ЕС - 14.01.2025, ПРАЙМ

Матвиенко высказалась о прекращении сотрудничества России и ЕС

Cотрудничество между Россией и Евросоюза прекратилось не по вине Москвы и нанесло вред европейским странам, заявила председатель Совета Федерации Валентина... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T17:03+0300

2025-01-14T17:03+0300

2025-01-14T17:03+0300

совет федерации

валентина матвиенко

словакия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850534822_0:66:3077:1797_1920x0_80_0_0_c29355619ad5b219f0bc7900ca14d362.jpg

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Cотрудничество между Россией и Евросоюза прекратилось не по вине Москвы и нанесло вред европейским странам, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с зампредом Нацсовета Словакии Андреем Данко и Тибором Гашпаром."К сожалению, сотрудничество с Евросоюзом, которые было очень активным, многоотраслевым, многонаправленным, оно прервалось не по нашей вине, в ущерб своим национальным интересам, европейским государствам я имею в виду", - сказала Матвиенко.По ее словам,, в Европе сейчас происходит "отрезвление" и наступает понимание, что в первую очередь нужно заботиться о собственных национальных интересах, а не обслуживать геополитические, экономические и другие интересы других стран.

https://1prime.ru/20250113/slovakiya-854163143.html

словакия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

совет федерации, валентина матвиенко, словакия