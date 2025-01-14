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Матвиенко высказалась о прекращении сотрудничества России и ЕС - 14.01.2025, ПРАЙМ
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Матвиенко высказалась о прекращении сотрудничества России и ЕС
Матвиенко высказалась о прекращении сотрудничества России и ЕС - 14.01.2025, ПРАЙМ
Матвиенко высказалась о прекращении сотрудничества России и ЕС
Cотрудничество между Россией и Евросоюза прекратилось не по вине Москвы и нанесло вред европейским странам, заявила председатель Совета Федерации Валентина... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T17:03+0300
2025-01-14T17:03+0300
совет федерации
валентина матвиенко
словакия
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Cотрудничество между Россией и Евросоюза прекратилось не по вине Москвы и нанесло вред европейским странам, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с зампредом Нацсовета Словакии Андреем Данко и Тибором Гашпаром."К сожалению, сотрудничество с Евросоюзом, которые было очень активным, многоотраслевым, многонаправленным, оно прервалось не по нашей вине, в ущерб своим национальным интересам, европейским государствам я имею в виду", - сказала Матвиенко.По ее словам,, в Европе сейчас происходит "отрезвление" и наступает понимание, что в первую очередь нужно заботиться о собственных национальных интересах, а не обслуживать геополитические, экономические и другие интересы других стран.
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совет федерации, валентина матвиенко, словакия
Совет Федерации, Валентина Матвиенко, СЛОВАКИЯ
17:03 14.01.2025
 
Матвиенко высказалась о прекращении сотрудничества России и ЕС

Матвиенко: прекращение сотрудничества России и Евросоюза произошло не по вине Москвы

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Cотрудничество между Россией и Евросоюза прекратилось не по вине Москвы и нанесло вред европейским странам, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с зампредом Нацсовета Словакии Андреем Данко и Тибором Гашпаром.
"К сожалению, сотрудничество с Евросоюзом, которые было очень активным, многоотраслевым, многонаправленным, оно прервалось не по нашей вине, в ущерб своим национальным интересам, европейским государствам я имею в виду", - сказала Матвиенко.
По ее словам,, в Европе сейчас происходит "отрезвление" и наступает понимание, что в первую очередь нужно заботиться о собственных национальных интересах, а не обслуживать геополитические, экономические и другие интересы других стран.
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