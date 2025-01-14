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В Крыму зафиксировали новые факты выброса мазута

В Крыму зафиксировали новые факты выброса мазута - 14.01.2025, ПРАЙМ

В Крыму зафиксировали новые факты выброса мазута

В Крыму в течение минувших суток зафиксировали три новых факта выброса мазута из-за крушения танкеров в Керченском проливе. Два было обнаружено в Ялте, один —... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T21:36+0300

2025-01-14T21:36+0300

2025-01-14T21:36+0300

происшествия

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мазут

загрязнение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – ПРАЙМ. В Крыму в течение минувших суток зафиксировали три новых факта выброса мазута из-за крушения танкеров в Керченском проливе. Два было обнаружено в Ялте, один — на острове Тузла. Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что мониторинг не показывает наличия крупных пятен мазута на побережье и у берегов полуострова, фиксируются лишь выбросы небольших фрагментов, которые должны ликвидировать в течение суток. По словам Шевцовой, всего за сутки спасли 68 птиц, очистили 1,5 квадратных метра акватории и 0,25 километра береговой линии. Она добавила, что осталось очистить 2,55 километра острова Тузла. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в этом регионе ввели режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

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россия, крым, мазут, загрязнение