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В Крыму зафиксировали новые факты выброса мазута - 14.01.2025, ПРАЙМ
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В Крыму зафиксировали новые факты выброса мазута
В Крыму зафиксировали новые факты выброса мазута - 14.01.2025, ПРАЙМ
В Крыму зафиксировали новые факты выброса мазута
В Крыму в течение минувших суток зафиксировали три новых факта выброса мазута из-за крушения танкеров в Керченском проливе. Два было обнаружено в Ялте, один —... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T21:36+0300
2025-01-14T21:36+0300
происшествия
россия
крым
мазут
загрязнение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – ПРАЙМ. В Крыму в течение минувших суток зафиксировали три новых факта выброса мазута из-за крушения танкеров в Керченском проливе. Два было обнаружено в Ялте, один — на острове Тузла. Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что мониторинг не показывает наличия крупных пятен мазута на побережье и у берегов полуострова, фиксируются лишь выбросы небольших фрагментов, которые должны ликвидировать в течение суток. По словам Шевцовой, всего за сутки спасли 68 птиц, очистили 1,5 квадратных метра акватории и 0,25 километра береговой линии. Она добавила, что осталось очистить 2,55 километра острова Тузла. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в этом регионе ввели режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
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россия, крым, мазут, загрязнение
Происшествия, РОССИЯ, КРЫМ, МАЗУТ, загрязнение
21:36 14.01.2025
 
В Крыму зафиксировали новые факты выброса мазута

Власти Крыма: на полуострове зафиксировали три новых факта выброса мазута

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКрым
Крым - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – ПРАЙМ. В Крыму в течение минувших суток зафиксировали три новых факта выброса мазута из-за крушения танкеров в Керченском проливе. Два было обнаружено в Ялте, один — на острове Тузла. Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что мониторинг не показывает наличия крупных пятен мазута на побережье и у берегов полуострова, фиксируются лишь выбросы небольших фрагментов, которые должны ликвидировать в течение суток.
По словам Шевцовой, всего за сутки спасли 68 птиц, очистили 1,5 квадратных метра акватории и 0,25 километра береговой линии.
Она добавила, что осталось очистить 2,55 километра острова Тузла.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в этом регионе ввели режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
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ПроисшествияРОССИЯКРЫММАЗУТзагрязнение
 
 
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