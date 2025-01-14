https://1prime.ru/20250114/million-854176050.html

Финансист назвал лучшие способы вложения одного миллиона рублей

Финансист назвал лучшие способы вложения одного миллиона рублей - 14.01.2025, ПРАЙМ

Финансист назвал лучшие способы вложения одного миллиона рублей

Инвестиционный банкир и основатель медиа Bitkogan Евгений Коган рекомендовал россиянам направить средства в несколько активов, чтобы повысить доходность. Об... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T09:40+0300

2025-01-14T09:40+0300

2025-01-14T09:40+0300

экономика

россия

финансы

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Инвестиционный банкир и основатель медиа Bitkogan Евгений Коган рекомендовал россиянам направить средства в несколько активов, чтобы повысить доходность. Об этом он рассказал в беседе с "РБК Инвестиции".По словам эксперта, 10% следует вложить в ОФЗ, еще 20% — в корпоративные облигации, 10% — в облигации замещения, 10% — в золото и другие драгоценные металлы, и 20% — в акции недооцененных эмитентов. Коган также рекомендует вложить 10% в фонды денежного рынка и 20% в точечные истории с высокой волатильностью.Кроме того, он предположил, что текущий год будет благоприятным для рынка облигаций и инвесторам следует выбирать корпоративные облигации надежных эмитентов с доходностью от 23% до 28% годовых. Он также отметил, что инвестиции в золото и серебро остаются перспективными, с прогнозируемым ростом цен до 10-15% и 30% соответственно.

https://1prime.ru/20250114/vklad-854175854.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы