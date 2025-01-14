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Финансист назвал лучшие способы вложения одного миллиона рублей
Финансист назвал лучшие способы вложения одного миллиона рублей - 14.01.2025, ПРАЙМ
Финансист назвал лучшие способы вложения одного миллиона рублей
Инвестиционный банкир и основатель медиа Bitkogan Евгений Коган рекомендовал россиянам направить средства в несколько активов, чтобы повысить доходность. Об... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T09:40+0300
2025-01-14T09:40+0300
2025-01-14T09:40+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Инвестиционный банкир и основатель медиа Bitkogan Евгений Коган рекомендовал россиянам направить средства в несколько активов, чтобы повысить доходность. Об этом он рассказал в беседе с "РБК Инвестиции".По словам эксперта, 10% следует вложить в ОФЗ, еще 20% — в корпоративные облигации, 10% — в облигации замещения, 10% — в золото и другие драгоценные металлы, и 20% — в акции недооцененных эмитентов. Коган также рекомендует вложить 10% в фонды денежного рынка и 20% в точечные истории с высокой волатильностью.Кроме того, он предположил, что текущий год будет благоприятным для рынка облигаций и инвесторам следует выбирать корпоративные облигации надежных эмитентов с доходностью от 23% до 28% годовых. Он также отметил, что инвестиции в золото и серебро остаются перспективными, с прогнозируемым ростом цен до 10-15% и 30% соответственно.
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россия, финансы
Экономика, РОССИЯ, Финансы
Финансист назвал лучшие способы вложения одного миллиона рублей
Финансист Коган рекомендовал россиянам вложить 1 миллион рублей в разные активы
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ.
Инвестиционный банкир и основатель медиа Bitkogan Евгений Коган рекомендовал россиянам направить средства в несколько активов, чтобы повысить доходность. Об этом он рассказал
в беседе с "РБК Инвестиции".
По словам эксперта, 10% следует вложить в ОФЗ, еще 20% — в корпоративные облигации, 10% — в облигации замещения, 10% — в золото и другие драгоценные металлы, и 20% — в акции недооцененных эмитентов. Коган также рекомендует вложить 10% в фонды денежного рынка и 20% в точечные истории с высокой волатильностью.
Кроме того, он предположил, что текущий год будет благоприятным для рынка облигаций и инвесторам следует выбирать корпоративные облигации надежных эмитентов с доходностью от 23% до 28% годовых. Он также отметил, что инвестиции в золото и серебро остаются перспективными, с прогнозируемым ростом цен до 10-15% и 30% соответственно.
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