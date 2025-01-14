https://1prime.ru/20250114/mishustin-854171488.html
Мишустин посетит Вьетнам с официальным визитом
Мишустин посетит Вьетнам с официальным визитом - 14.01.2025, ПРАЙМ
Мишустин посетит Вьетнам с официальным визитом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 14-15 января будет работать во Вьетнаме в рамках официального визита, в ходе переговоров российская и вьетнамская стороны... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T00:17+0300
2025-01-14T00:17+0300
2025-01-14T00:17+0300
экономика
россия
мировая экономика
вьетнам
рф
москва
владимир путин
михаил мишустин
группа газ
русгидро
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854171488.jpg?1736803069
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 14-15 января будет работать во Вьетнаме в рамках официального визита, в ходе переговоров российская и вьетнамская стороны планируют обсудить сотрудничество в различных областях, сообщили в пресс-службе российского правительства.
Мишустин прилетел в Ханой ночью 14 января по местному времени (вечером 13 января по мск). В ходе визита российская и вьетнамская стороны планируют обсудить широкий круг вопросов двусторонних отношений, включая торгово-экономическое, научно-технологическое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в области энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и других сферах, отметили в кабмине.
Ожидается, что российский премьер проведет встречи и переговоры с генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Вьетнама То Ламом, президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.
По итогам переговоров планируется подписание ряда совместных документов.
СФЕРЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Торгово-экономическое сотрудничество России и Вьетнама развивается поступательно, сообщили в пресс-службе кабмина. В 2023 году взаимный товарооборот увеличился на 8,3%, а за девять месяцев 2024 года - на 23,7%.
Стратегически важной отраслью сотрудничества двух стран является топливно-энергетический комплекс. Его флагман - совместное предприятие "Вьетсовпетро". За период эксплуатации открытых месторождений (с 1986 года) добыто около 243 миллионов тонн нефти.
Кроме того, увеличивается число субъектов Российской Федерации, сотрудничающих с городами и провинциями Вьетнама, продолжается выпуск российской автотехники на совместном предприятии с участием Группы ГАЗ в Дананге. Часть его продукции экспортируется в соседние страны.
В 2023 году Вьетнам посетили 125 тысяч россиян, за 10 месяцев 2024 года их количество возросло до 177 тысяч.
УКРЕПЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ
Особое внимание будет уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита во Вьетнам президента РФ Владимира Путина 19-20 июня 2024 года, отметили в кабмине. Тогда у Путина состоялись отдельные встречи с высшим руководством Вьетнама, был принят ряд документов, в том числе совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений.
Как пояснял Путин, Россия уделяет большое значение вопросам дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-вьетнамских отношений. Принятое заявление поддерживает принципы российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства и объявляет новые ориентиры совместной работы на дальнейшую перспективу.
К примеру, компании из России готовы подключиться в качестве соинвесторов и поставщиков к масштабным проектам с использованием сжиженного природного газа, сообщил тогда президент РФ. Кроме того, по словам Путина, имеются неплохие перспективы для сотрудничества в области возобновляемой энергетики, "Русгидро" намерена принять участие в реконструкции и увеличении производительности ГЭС на вьетнамских реках, еще одна многообещающая сфера для расширения двустороннего взаимодействия - мирный атом.
Кроме того, у России и Вьетнама близки или совпадают позиции по многим актуальным вопросам международной повестки. К примеру, в ходе госвизита Путина в Ханой в 2024 году стороны высказали обоюдную заинтересованность в построении в Азиатско-Тихоокеанском регионе надежной и адекватной архитектуры безопасности на принципах неприменения силы и мирного урегулирования споров, в которой не будет места закрытым военно-политическим блокам.
вьетнам
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, вьетнам, рф, москва, владимир путин, михаил мишустин, группа газ, русгидро
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ВЬЕТНАМ, РФ, МОСКВА, Владимир Путин, Михаил Мишустин, группа Газ, Русгидро
Мишустин посетит Вьетнам с официальным визитом
Премьер-министр России Мишустин посетит Вьетнам 14-15 января
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 14-15 января будет работать во Вьетнаме в рамках официального визита, в ходе переговоров российская и вьетнамская стороны планируют обсудить сотрудничество в различных областях, сообщили в пресс-службе российского правительства.
Мишустин прилетел в Ханой ночью 14 января по местному времени (вечером 13 января по мск). В ходе визита российская и вьетнамская стороны планируют обсудить широкий круг вопросов двусторонних отношений, включая торгово-экономическое, научно-технологическое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в области энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и других сферах, отметили в кабмине.
Ожидается, что российский премьер проведет встречи и переговоры с генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Вьетнама То Ламом, президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.
По итогам переговоров планируется подписание ряда совместных документов.
Торгово-экономическое сотрудничество России и Вьетнама развивается поступательно, сообщили в пресс-службе кабмина. В 2023 году взаимный товарооборот увеличился на 8,3%, а за девять месяцев 2024 года - на 23,7%.
Стратегически важной отраслью сотрудничества двух стран является топливно-энергетический комплекс. Его флагман - совместное предприятие "Вьетсовпетро". За период эксплуатации открытых месторождений (с 1986 года) добыто около 243 миллионов тонн нефти.
Кроме того, увеличивается число субъектов Российской Федерации, сотрудничающих с городами и провинциями Вьетнама, продолжается выпуск российской автотехники на совместном предприятии с участием Группы ГАЗ в Дананге. Часть его продукции экспортируется в соседние страны.
В 2023 году Вьетнам посетили 125 тысяч россиян, за 10 месяцев 2024 года их количество возросло до 177 тысяч.
Особое внимание будет уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита во Вьетнам президента РФ Владимира Путина 19-20 июня 2024 года, отметили в кабмине. Тогда у Путина состоялись отдельные встречи с высшим руководством Вьетнама, был принят ряд документов, в том числе совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений.
Как пояснял Путин, Россия уделяет большое значение вопросам дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-вьетнамских отношений. Принятое заявление поддерживает принципы российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства и объявляет новые ориентиры совместной работы на дальнейшую перспективу.
К примеру, компании из России готовы подключиться в качестве соинвесторов и поставщиков к масштабным проектам с использованием сжиженного природного газа, сообщил тогда президент РФ. Кроме того, по словам Путина, имеются неплохие перспективы для сотрудничества в области возобновляемой энергетики, "Русгидро" намерена принять участие в реконструкции и увеличении производительности ГЭС на вьетнамских реках, еще одна многообещающая сфера для расширения двустороннего взаимодействия - мирный атом.
Кроме того, у России и Вьетнама близки или совпадают позиции по многим актуальным вопросам международной повестки. К примеру, в ходе госвизита Путина в Ханой в 2024 году стороны высказали обоюдную заинтересованность в построении в Азиатско-Тихоокеанском регионе надежной и адекватной архитектуры безопасности на принципах неприменения силы и мирного урегулирования споров, в которой не будет места закрытым военно-политическим блокам.