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Мишустин посетит Вьетнам с официальным визитом

Мишустин посетит Вьетнам с официальным визитом - 14.01.2025, ПРАЙМ

Мишустин посетит Вьетнам с официальным визитом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 14-15 января будет работать во Вьетнаме в рамках официального визита, в ходе переговоров российская и вьетнамская стороны... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T00:17+0300

2025-01-14T00:17+0300

2025-01-14T00:17+0300

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 14-15 января будет работать во Вьетнаме в рамках официального визита, в ходе переговоров российская и вьетнамская стороны планируют обсудить сотрудничество в различных областях, сообщили в пресс-службе российского правительства. Мишустин прилетел в Ханой ночью 14 января по местному времени (вечером 13 января по мск). В ходе визита российская и вьетнамская стороны планируют обсудить широкий круг вопросов двусторонних отношений, включая торгово-экономическое, научно-технологическое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в области энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и других сферах, отметили в кабмине. Ожидается, что российский премьер проведет встречи и переговоры с генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Вьетнама То Ламом, президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном. По итогам переговоров планируется подписание ряда совместных документов. СФЕРЫ СОТРУДНИЧЕСТВА Торгово-экономическое сотрудничество России и Вьетнама развивается поступательно, сообщили в пресс-службе кабмина. В 2023 году взаимный товарооборот увеличился на 8,3%, а за девять месяцев 2024 года - на 23,7%. Стратегически важной отраслью сотрудничества двух стран является топливно-энергетический комплекс. Его флагман - совместное предприятие "Вьетсовпетро". За период эксплуатации открытых месторождений (с 1986 года) добыто около 243 миллионов тонн нефти. Кроме того, увеличивается число субъектов Российской Федерации, сотрудничающих с городами и провинциями Вьетнама, продолжается выпуск российской автотехники на совместном предприятии с участием Группы ГАЗ в Дананге. Часть его продукции экспортируется в соседние страны. В 2023 году Вьетнам посетили 125 тысяч россиян, за 10 месяцев 2024 года их количество возросло до 177 тысяч. УКРЕПЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ Особое внимание будет уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита во Вьетнам президента РФ Владимира Путина 19-20 июня 2024 года, отметили в кабмине. Тогда у Путина состоялись отдельные встречи с высшим руководством Вьетнама, был принят ряд документов, в том числе совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений. Как пояснял Путин, Россия уделяет большое значение вопросам дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-вьетнамских отношений. Принятое заявление поддерживает принципы российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства и объявляет новые ориентиры совместной работы на дальнейшую перспективу. К примеру, компании из России готовы подключиться в качестве соинвесторов и поставщиков к масштабным проектам с использованием сжиженного природного газа, сообщил тогда президент РФ. Кроме того, по словам Путина, имеются неплохие перспективы для сотрудничества в области возобновляемой энергетики, "Русгидро" намерена принять участие в реконструкции и увеличении производительности ГЭС на вьетнамских реках, еще одна многообещающая сфера для расширения двустороннего взаимодействия - мирный атом. Кроме того, у России и Вьетнама близки или совпадают позиции по многим актуальным вопросам международной повестки. К примеру, в ходе госвизита Путина в Ханой в 2024 году стороны высказали обоюдную заинтересованность в построении в Азиатско-Тихоокеанском регионе надежной и адекватной архитектуры безопасности на принципах неприменения силы и мирного урегулирования споров, в которой не будет места закрытым военно-политическим блокам.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, мировая экономика, вьетнам, рф, москва, владимир путин, михаил мишустин, группа газ, русгидро