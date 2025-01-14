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Молдавия в 2024 году увеличила потребление газа до 790 млн кубометров

Молдавия в 2024 году увеличила потребление газа до 790 млн кубометров - 14.01.2025, ПРАЙМ

Молдавия в 2024 году увеличила потребление газа до 790 млн кубометров

Молдавия увеличила в прошлом году потребление газа до 790 миллионов кубометров, или на 20% из-за снижения тарифов, заявил во вторник исполняющий обязанности... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T14:00+0300

2025-01-14T14:00+0300

2025-01-14T14:00+0300

энергетика

молдавия

газ

молдовагаз

приднестровье

электроэнергия

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КИШИНЕВ, 14 янв – ПРАЙМ. Молдавия увеличила в прошлом году потребление газа до 790 миллионов кубометров, или на 20% из-за снижения тарифов, заявил во вторник исполняющий обязанности главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. "Объем потребления природного газа в 2024 году составил 790 миллиона кубометров, на общую стоимость 10,6 миллиарда леев (около 556 млн долларов – ред.). При этом, в 2023 году этот показатель достиг 657,2 млн кубических метров, на сумму 14,762 млрд леев (770 млн долларов. Таким образом, в 2024 году, по сравнению с 2023 годом, потребление природного газа увеличилось на 132,8 млн кубических метров, тогда как его стоимость уменьшилась на 4,117 млрд леев (около 215 млн долларов), по причине пересмотренных тарифов", - написал Чебан в своем Telegram-канале. Представитель "Молдовагаза" также отметил, что число бытовых абонентов, отключённых за долги, сократилось на 21,9%, а среди предприятий — на 42,6%. В 2024 году на авансовую оплату перевели меньше потребителей, что свидетельствует об улучшении платежной дисциплины. В 2024 году в Молдавии тарифы на природный газ изменялись дважды. В феврале цена для бытовых потребителей была установлена на уровне 14,47 лея за кубометр (около 0,80 долларов), прежняя цена была 18,07 лея за кубометр (около 1 доллара). С 1 декабря цена для бытовых потребителей составила 16,742 лея за кубометр с НДС (0,93 доллара). Это на 3,6 лея выше предыдущего тарифа. Таким образом, в течение 2024 года тарифы на газ в Молдавии сначала были снижены, а затем повышены, отражая колебания цен на международных рынках и внутренние экономические условия. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.

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молдавия, газ, молдовагаз, приднестровье, электроэнергия