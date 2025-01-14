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Молдавия зарезервировала нужное на 15 января количество электроэнергии

Молдавия зарезервировала нужное на 15 января количество электроэнергии - 14.01.2025, ПРАЙМ

Молдавия зарезервировала нужное на 15 января количество электроэнергии

Молдавская компания Energocom заявила, что ей удалось зарезервировать на 15 января необходимое количество электроэнергии за счет импорта. | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T22:27+0300

2025-01-14T22:27+0300

2025-01-14T22:27+0300

энергетика

молдавия

energocom

электроэнергия

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КИШИНЕВ, 14 янв - ПРАЙМ. Молдавская компания Energocom заявила, что ей удалось зарезервировать на 15 января необходимое количество электроэнергии за счет импорта. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. "В среду, 15 января, на правом берегу Днестра планируется такое же потребление электроэнергии, как и в предыдущий день, 14 января. Energocom зарезервировал коммерческие мощности на границе с Румынией для покрытия потребностей потребления за счет импорта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Поясняется, что таким образом, в дополнение к электроэнергии, вырабатываемой местными теплоцентралями и установками возобновляемой энергии, остальная часть спроса будет покрываться за счет импортируемой энергии на основе двусторонних контрактов или на бирже. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.

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молдавия, energocom, электроэнергия