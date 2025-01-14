https://1prime.ru/20250114/nalog-854175427.html

"Больше, чем Киеву". Американские компании выплатили России рекордную сумму

"Больше, чем Киеву". Американские компании выплатили России рекордную сумму - 14.01.2025, ПРАЙМ

"Больше, чем Киеву". Американские компании выплатили России рекордную сумму

Россия остается местом активной работы для крупных американских компаний, которые являются самыми крупными иностранными налогоплательщиками в стране, передает... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T09:05+0300

2025-01-14T09:05+0300

2025-01-14T09:06+0300

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россия остается местом активной работы для крупных американских компаний, которые являются самыми крупными иностранными налогоплательщиками в стране, передает агентство РИА Новости."Американцы заплатили России 1,2 миллиарда долларов налога на прибыль — больше всех из иностранцев", - сказано в тексте публикации.В частности, Philip Morris заплатил 220 миллионов долларов подоходного налога, PepsiCo - 135 миллионов, Mars - 99 миллионов. Однако, более полутора тысяч западных компаний уже покинули Россию, что привело к общим потерям западного бизнеса в размере 107 миллиардов долларов.Таким образом, BP потеряла 25 миллиардов долларов из-за перемещения производственных и логистических цепочек. Некоторые компании изначально планировали покинуть страну, но передумали из-за мер, принятых Москвой, таких как введение обязательной скидки на активы недружественных стран при их продаже российским покупателям и налог на выезд.Отмечается, что более 2 100 западных компаний решили остаться на российском рынке, проведя реорганизацию и ребрендинг. Некоторые американские компании, такие как Coca-Cola и Citigroup, решили прекратить поставки или закрыть свой банковский бизнес, но остались в России через дочерние или смежные компании.Такого рода решения вызвали негодование у союзников Киева. Так, в B4Ukraine подчеркнули, что Некоторые компании платят налоги в России, превышающие гуманитарные взносы Киеву.

https://1prime.ru/20250113/kompanii-854151648.html

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сша, россия, налог