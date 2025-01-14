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Счетная палата выявила нарушений и недостатков на 16 триллионов рублей

Счетная палата выявила нарушений и недостатков на 16 триллионов рублей - 14.01.2025, ПРАЙМ

Счетная палата выявила нарушений и недостатков на 16 триллионов рублей

Счетная палата РФ за 30 лет своей работы провела свыше 12 тысяч мероприятий, выявила нарушений и недостатков на общую сумму порядка 16 триллиона рублей, сообщил | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T14:13+0300

2025-01-14T14:13+0300

2025-01-14T14:13+0300

экономика

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счетная палата

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Счетная палата РФ за 30 лет своей работы провела свыше 12 тысяч мероприятий, выявила нарушений и недостатков на общую сумму порядка 16 триллиона рублей, сообщил глава контрольного ведомства Борис Ковальчук. Счетная палата России создана тридцать лет назад. Датой ее основания принято считать 14 января 1995 года – в этот день вступил в силу федеральный закон "О Счетной палате Российской Федерации", подписанный первым президентом России Борисом Ельциным. "Всего с 1995 года наше ведомство провело свыше 12 тысяч мероприятий, выявило нарушений и недостатков на общую сумму порядка 16 триллионов рублей. Более 250 миллиардов было возвращено в казну", - сказал Ковальчук на расширенном заседании коллегии, приуроченном к 30-летию со дня образования контрольного ведомства. Он подчеркнул, что за свою тридцатилетнюю историю Счетная палата показала себя эффективным и профессиональным высшим органом внешнего государственного аудита. Ведомство анализирует обширные массивы данных и стремится работать не с последствиями выявляемых нарушениями недостатков, а с их причинами, делая акцент на системных проблемах, отметил Ковальчук. "Сегодня наше ведомство играет важную роль в системе государственного управления, содействуя социально-экономическому развитию страны и повышению качества принимаемых решений. Отчеты и заключения Счетной палаты содержат подробную объективную информацию об эффективности и результативности расходований бюджетных средств", - подчеркнул глава ведомства. Согласно данным на сайте Счетной палаты, по оперативным данным на 1 декабря 2024 года ведомство провело 12372 контрольных, аналитических и иных мероприятий. Общая сумма выявленных нарушений достигла 15,8 триллиона рублей, причем за 30 лет сумма ежегодно выявляемых ведомством нарушений выросла более чем в 60 раз. Объектам проверок было направлено 12207 представлений и предписаний, а по материалам проверок было возбуждено 1994 уголовных дела.

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россия, счетная палата