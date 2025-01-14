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"Устали". Экс-советник Пентагона рассказал о будущем Германии в НАТО - 14.01.2025, ПРАЙМ
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"Устали". Экс-советник Пентагона рассказал о будущем Германии в НАТО
"Устали". Экс-советник Пентагона рассказал о будущем Германии в НАТО - 14.01.2025, ПРАЙМ
"Устали". Экс-советник Пентагона рассказал о будущем Германии в НАТО
Немецкий народ устал от своего нынешнего руководства и не очень ценит членство страны в НАТО. Об этом в социальной сети Х написал экс-советник Пентагона,... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T11:16+0300
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политика
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Немецкий народ устал от своего нынешнего руководства и не очень ценит членство страны в НАТО. Об этом в социальной сети Х написал экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор."Население Германии устало от своего нынешнего руководства и не очень любит НАТО. Люди хотят новое правительство в Берлине", - отметил он.По словам Макгрегора, немцы выразили свое желание иметь новое правительство, которое может отказаться от утверждения о пользе НАТО для Германии.Ранее в ноябре Германия столкнулась с правительственным кризисом, когда министр финансов Кристиан Линднер был уволен после противостояния с канцлером Олафом Шольцем. Линднер указал на свое несогласие с увеличением расходов на поддержку Украины.
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нато, сша, пентагон
Политика, НАТО, США, Пентагон
11:16 14.01.2025 (обновлено: 11:17 14.01.2025)
 
"Устали". Экс-советник Пентагона рассказал о будущем Германии в НАТО

Экс-советник Пентагона: немцы устали от своего руководства и не очень любят НАТО

© Фото : U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© Фото : U.S. Department of Defense
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Немецкий народ устал от своего нынешнего руководства и не очень ценит членство страны в НАТО. Об этом в социальной сети Х написал экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
"Население Германии устало от своего нынешнего руководства и не очень любит НАТО. Люди хотят новое правительство в Берлине", - отметил он.
По словам Макгрегора, немцы выразили свое желание иметь новое правительство, которое может отказаться от утверждения о пользе НАТО для Германии.
Ранее в ноябре Германия столкнулась с правительственным кризисом, когда министр финансов Кристиан Линднер был уволен после противостояния с канцлером Олафом Шольцем. Линднер указал на свое несогласие с увеличением расходов на поддержку Украины.
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