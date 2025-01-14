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Страны НАТО решили радикально увеличить военное присутствие на Балтике
Страны НАТО решили радикально увеличить военное присутствие на Балтике - 14.01.2025, ПРАЙМ
Страны НАТО решили радикально увеличить военное присутствие на Балтике
Страны НАТО приняли решение значительно нарастить свое военное присутствие в Балтийском море, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T15:52+0300
2025-01-14T15:52+0300
2025-01-14T15:52+0300
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ВАРШАВА, 14 янв - ПРАЙМ. Страны НАТО приняли решение значительно нарастить свое военное присутствие в Балтийском море, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск."Нарастающая российская агрессия велит нам принять беспрецедентные в каком-то смысле решения. В этом случае речь идет о радикальном усиленном присутствии НАТО на Балтийском море", - отметил он после окончания саммита стран НАТО Балтийского региона.Польский премьер отметил, что Балтийское море имеет широкую инфраструктуру, включая кабели, газопроводы, добывающие платформы и ветряные электростанции. Тем не менее, еще не определено, какая страна будет отвечать за усиление в Балтийском море, так как Польский флот имеет ограниченные возможности, резюмировал Туск.
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нато, балтика, польша
Страны НАТО решили радикально увеличить военное присутствие на Балтике
Туск: страны НАТО решили радикально увеличить военное присутствие на Балтике
ВАРШАВА, 14 янв - ПРАЙМ. Страны НАТО приняли решение значительно нарастить свое военное присутствие в Балтийском море, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
"Нарастающая российская агрессия велит нам принять беспрецедентные в каком-то смысле решения. В этом случае речь идет о радикальном усиленном присутствии НАТО на Балтийском море", - отметил он после окончания саммита стран НАТО Балтийского региона.
Польский премьер отметил, что Балтийское море имеет широкую инфраструктуру, включая кабели, газопроводы, добывающие платформы и ветряные электростанции. Тем не менее, еще не определено, какая страна будет отвечать за усиление в Балтийском море, так как Польский флот имеет ограниченные возможности, резюмировал Туск.
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