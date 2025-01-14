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Сотовые операторы заявили о штатной работе на фоне сбоя - 14.01.2025, ПРАЙМ
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Сотовые операторы заявили о штатной работе на фоне сбоя
Сотовые операторы заявили о штатной работе на фоне сбоя - 14.01.2025, ПРАЙМ
Сотовые операторы заявили о штатной работе на фоне сбоя
"Ростелеком", "Билайн" и Т2 заявили РИА Новости, что их сети работают в штатном режиме, проблемы с доступом в интернет происходят по независящим от них... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T18:00+0300
2025-01-14T18:00+0300
происшествия
россия
билайн
ростелеком
сотовые операторы
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. "Ростелеком", "Билайн" и Т2 заявили РИА Новости, что их сети работают в штатном режиме, проблемы с доступом в интернет происходят по независящим от них причинам. Ранее, около 17.00 мск, произошел масштабный сбой в работе Рунета: пользователи жалуются, что многие сайты как на домашнем, так и на мобильном интернете в доменных зонах .рф и .ru не открываются. "Сеть "Билайна" работает в штатном режиме, возможные проблемы с доступом в интернет происходят по независящим от нас причинам", - сообщили агентству в компании. В свою очередь в Т2 добавили, что временные проблемы с техническим сервисом не связаны с работой инфраструктуры оператора. "Наши сети функционируют в штатном режиме. Сейчас услуга передачи данных снова доступна клиентам в полном объеме", - добавили там. "Проблема была не на сети "Ростелекома", - заверили в компании.
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россия, билайн, ростелеком, сотовые операторы
Происшествия, РОССИЯ, Билайн, Ростелеком, сотовые операторы
18:00 14.01.2025
 
Сотовые операторы заявили о штатной работе на фоне сбоя

РИА Новости: "Ростелеком", "Билайн" и Т2 работают штатно на фоне сбоя

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. "Ростелеком", "Билайн" и Т2 заявили РИА Новости, что их сети работают в штатном режиме, проблемы с доступом в интернет происходят по независящим от них причинам.
Ранее, около 17.00 мск, произошел масштабный сбой в работе Рунета: пользователи жалуются, что многие сайты как на домашнем, так и на мобильном интернете в доменных зонах .рф и .ru не открываются.
"Сеть "Билайна" работает в штатном режиме, возможные проблемы с доступом в интернет происходят по независящим от нас причинам", - сообщили агентству в компании.
В свою очередь в Т2 добавили, что временные проблемы с техническим сервисом не связаны с работой инфраструктуры оператора. "Наши сети функционируют в штатном режиме. Сейчас услуга передачи данных снова доступна клиентам в полном объеме", - добавили там.
"Проблема была не на сети "Ростелекома", - заверили в компании.
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ПроисшествияРОССИЯБилайнРостелекомсотовые операторы
 
 
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