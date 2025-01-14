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Переговоры Путина с президентом Ирана состоятся в Кремле - 14.01.2025, ПРАЙМ
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Переговоры Путина с президентом Ирана состоятся в Кремле
Переговоры Путина с президентом Ирана состоятся в Кремле - 14.01.2025, ПРАЙМ
Переговоры Путина с президентом Ирана состоятся в Кремле
Переговоры между главой государства Владимиром Путиным и президентом Ирана Масудом Пезешкианом состоятся в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T12:24+0300
2025-01-14T12:24+0300
политика
россия
иран
владимир путин
переговоры
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Переговоры между главой государства Владимиром Путиным и президентом Ирана Масудом Пезешкианом состоятся в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Они пройдут в Москве, в Кремле", - отметил Песков в беседе с журналистами.Встреча намечена на 17 января. Главы двух стран планируют обсудить вопросы о расширении двустороннего сотрудничества, а также актуальные региональные и международные проблемы. Ожидается, что после переговоров будут подписаны соглашения о всестороннем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.
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россия, иран, владимир путин, переговоры
Политика, РОССИЯ, ИРАН, Владимир Путин, переговоры
12:24 14.01.2025
 
Переговоры Путина с президентом Ирана состоятся в Кремле

Песков: переговоры Путина и президента Ирана Пезешкиана пройдут в Кремле

© Фото : POOL/Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и Масуд Пезешкиан во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин и Масуд Пезешкиан во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© Фото : POOL/Михаил Метцель
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Переговоры между главой государства Владимиром Путиным и президентом Ирана Масудом Пезешкианом состоятся в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Они пройдут в Москве, в Кремле", - отметил Песков в беседе с журналистами.
Встреча намечена на 17 января. Главы двух стран планируют обсудить вопросы о расширении двустороннего сотрудничества, а также актуальные региональные и международные проблемы. Ожидается, что после переговоров будут подписаны соглашения о всестороннем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.
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Посол Ирана раскрыл детали готовящегося договора о сотрудничестве с Россией
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ПолитикаРОССИЯИРАНВладимир Путинпереговоры
 
 
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