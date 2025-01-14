https://1prime.ru/20250114/peregovory-854181007.html

Переговоры Путина с президентом Ирана состоятся в Кремле

Переговоры Путина с президентом Ирана состоятся в Кремле - 14.01.2025, ПРАЙМ

Переговоры Путина с президентом Ирана состоятся в Кремле

Переговоры между главой государства Владимиром Путиным и президентом Ирана Масудом Пезешкианом состоятся в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T12:24+0300

2025-01-14T12:24+0300

2025-01-14T12:24+0300

политика

россия

иран

владимир путин

переговоры

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Переговоры между главой государства Владимиром Путиным и президентом Ирана Масудом Пезешкианом состоятся в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Они пройдут в Москве, в Кремле", - отметил Песков в беседе с журналистами.Встреча намечена на 17 января. Главы двух стран планируют обсудить вопросы о расширении двустороннего сотрудничества, а также актуальные региональные и международные проблемы. Ожидается, что после переговоров будут подписаны соглашения о всестороннем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

https://1prime.ru/20250113/dogovor-854149077.html

иран

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россия, иран, владимир путин, переговоры