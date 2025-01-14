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Переговоры Путина с президентом Ирана состоятся в Кремле
Переговоры Путина с президентом Ирана состоятся в Кремле - 14.01.2025, ПРАЙМ
Переговоры Путина с президентом Ирана состоятся в Кремле
Переговоры между главой государства Владимиром Путиным и президентом Ирана Масудом Пезешкианом состоятся в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T12:24+0300
2025-01-14T12:24+0300
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Переговоры между главой государства Владимиром Путиным и президентом Ирана Масудом Пезешкианом состоятся в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Они пройдут в Москве, в Кремле", - отметил Песков в беседе с журналистами.Встреча намечена на 17 января. Главы двух стран планируют обсудить вопросы о расширении двустороннего сотрудничества, а также актуальные региональные и международные проблемы. Ожидается, что после переговоров будут подписаны соглашения о всестороннем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.
https://1prime.ru/20250113/dogovor-854149077.html
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россия, иран, владимир путин, переговоры
Политика, РОССИЯ, ИРАН, Владимир Путин, переговоры
Переговоры Путина с президентом Ирана состоятся в Кремле
Песков: переговоры Путина и президента Ирана Пезешкиана пройдут в Кремле
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Переговоры между главой государства Владимиром Путиным и президентом Ирана Масудом Пезешкианом состоятся в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Они пройдут в Москве, в Кремле", - отметил Песков в беседе с журналистами.
Встреча намечена на 17 января. Главы двух стран планируют обсудить вопросы о расширении двустороннего сотрудничества, а также актуальные региональные и международные проблемы. Ожидается, что после переговоров будут подписаны соглашения о всестороннем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.
Посол Ирана раскрыл детали готовящегося договора о сотрудничестве с Россией