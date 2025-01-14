https://1prime.ru/20250114/peregovory-854181769.html

Рябков оценил вероятность телефонных контактов России с США

Рябков оценил вероятность телефонных контактов России с США - 14.01.2025, ПРАЙМ

Рябков оценил вероятность телефонных контактов России с США

Москва не исключает возможности телефонных контактов между Россией и США после инаугурации Дональда Трампа. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T12:47+0300

2025-01-14T12:47+0300

2025-01-14T12:47+0300

политика

россия

сша

сергей рябков

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Москва не исключает возможности телефонных контактов между Россией и США после инаугурации Дональда Трампа. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков."Все возможно. Я не берусь судить, какова шкала внешнеполитических приоритетов администрации Трампа. Я допускаю, что какие-то инициативы с точки зрения контактов телефонных возможны", - отметил замглавы МИД России.Рябков также отметил, что Россия открыта для таких контактов и всегда готова к диалогу, который должен строиться на принципах взаимного уважения и равенства. Он также указал, что отношения между Россией и США находятся на нулевом уровне и имеют значительный конфликтный потенциал, поэтому управление этими рисками должно быть в приоритете.Российский лидер Владимир Путин уже неоднократно высказывался о готовности к диалогу с американским коллегой, резюмировал Рябков.

https://1prime.ru/20250112/peregovory-854144020.html

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россия, сша, сергей рябков