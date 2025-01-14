Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рябков оценил вероятность телефонных контактов России с США - 14.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250114/peregovory-854181769.html
Рябков оценил вероятность телефонных контактов России с США
Рябков оценил вероятность телефонных контактов России с США - 14.01.2025, ПРАЙМ
Рябков оценил вероятность телефонных контактов России с США
Москва не исключает возможности телефонных контактов между Россией и США после инаугурации Дональда Трампа. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T12:47+0300
2025-01-14T12:47+0300
политика
россия
сша
сергей рябков
https://cdnn.1prime.ru/img/82445/25/824452503_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_22dcdabd82feee31ad29bcd7304b36d0.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Москва не исключает возможности телефонных контактов между Россией и США после инаугурации Дональда Трампа. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков."Все возможно. Я не берусь судить, какова шкала внешнеполитических приоритетов администрации Трампа. Я допускаю, что какие-то инициативы с точки зрения контактов телефонных возможны", - отметил замглавы МИД России.Рябков также отметил, что Россия открыта для таких контактов и всегда готова к диалогу, который должен строиться на принципах взаимного уважения и равенства. Он также указал, что отношения между Россией и США находятся на нулевом уровне и имеют значительный конфликтный потенциал, поэтому управление этими рисками должно быть в приоритете.Российский лидер Владимир Путин уже неоднократно высказывался о готовности к диалогу с американским коллегой, резюмировал Рябков.
https://1prime.ru/20250112/peregovory-854144020.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82445/25/824452503_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_06fbc7951de1839ebf794a3c05a57002.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, сергей рябков
Политика, РОССИЯ, США, Сергей Рябков
12:47 14.01.2025
 
Рябков оценил вероятность телефонных контактов России с США

Рябков: телефонные контакты между РФ и США после инаугурации Трампа возможны

© Фотохост БРИКС | Перейти в медиабанк% Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
% Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© Фотохост БРИКС
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Москва не исключает возможности телефонных контактов между Россией и США после инаугурации Дональда Трампа. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Все возможно. Я не берусь судить, какова шкала внешнеполитических приоритетов администрации Трампа. Я допускаю, что какие-то инициативы с точки зрения контактов телефонных возможны", - отметил замглавы МИД России.
Рябков также отметил, что Россия открыта для таких контактов и всегда готова к диалогу, который должен строиться на принципах взаимного уважения и равенства. Он также указал, что отношения между Россией и США находятся на нулевом уровне и имеют значительный конфликтный потенциал, поэтому управление этими рисками должно быть в приоритете.
Российский лидер Владимир Путин уже неоднократно высказывался о готовности к диалогу с американским коллегой, резюмировал Рябков.
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
Советник Трампа сообщил, когда его шеф может созвониться с Путиным
12 января, 18:18
 
ПолитикаРОССИЯСШАСергей Рябков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала