https://1prime.ru/20250114/peskov-854179997.html

Песков заявил об отсутствии диалога с администрацией Байдена

Песков заявил об отсутствии диалога с администрацией Байдена - 14.01.2025, ПРАЙМ

Песков заявил об отсутствии диалога с администрацией Байдена

Между Кремлем и администрацией президента США Джо Байдена не было и нет политического диалога на высоком уровне. Об этом заявил официальный представитель Кремля | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T11:49+0300

2025-01-14T11:49+0300

2025-01-14T11:49+0300

политика

россия

сша

кремль

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Между Кремлем и администрацией президента США Джо Байдена не было и нет политического диалога на высоком уровне. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Скорее контакты (между Вашингтоном и Москвой - ред.) такого технического уровня, политического диалога или диалога на высоком уровне или на высшем уровне как не было, так и нет", - отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.Песков также добавил, что, хотя между Москвой и Вашингтоном существуют определенные каналы контактов, включая военные и дипломатические, это скорее контакты на техническом уровне.Ранее газета The New York Times сообщала о существовании непрямых каналов связи между российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом с момента начала спецоперации в феврале 2022 года, но прямого общения между ними не было.

https://1prime.ru/20250113/sanktsii-854154341.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, кремль, дмитрий песков