Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков заявил об отсутствии диалога с администрацией Байдена - 14.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250114/peskov-854179997.html
Песков заявил об отсутствии диалога с администрацией Байдена
Песков заявил об отсутствии диалога с администрацией Байдена - 14.01.2025, ПРАЙМ
Песков заявил об отсутствии диалога с администрацией Байдена
Между Кремлем и администрацией президента США Джо Байдена не было и нет политического диалога на высоком уровне. Об этом заявил официальный представитель Кремля | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T11:49+0300
2025-01-14T11:49+0300
политика
россия
сша
кремль
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Между Кремлем и администрацией президента США Джо Байдена не было и нет политического диалога на высоком уровне. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Скорее контакты (между Вашингтоном и Москвой - ред.) такого технического уровня, политического диалога или диалога на высоком уровне или на высшем уровне как не было, так и нет", - отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.Песков также добавил, что, хотя между Москвой и Вашингтоном существуют определенные каналы контактов, включая военные и дипломатические, это скорее контакты на техническом уровне.Ранее газета The New York Times сообщала о существовании непрямых каналов связи между российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом с момента начала спецоперации в феврале 2022 года, но прямого общения между ними не было.
https://1prime.ru/20250113/sanktsii-854154341.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0188e27332bea5b28e7e8badfc353f0f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, кремль, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, США, Кремль, Дмитрий Песков
11:49 14.01.2025
 
Песков заявил об отсутствии диалога с администрацией Байдена

Песков: политического диалога с администрацией Байдена нет

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Между Кремлем и администрацией президента США Джо Байдена не было и нет политического диалога на высоком уровне. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Скорее контакты (между Вашингтоном и Москвой - ред.) такого технического уровня, политического диалога или диалога на высоком уровне или на высшем уровне как не было, так и нет", - отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.
Песков также добавил, что, хотя между Москвой и Вашингтоном существуют определенные каналы контактов, включая военные и дипломатические, это скорее контакты на техническом уровне.
Ранее газета The New York Times сообщала о существовании непрямых каналов связи между российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом с момента начала спецоперации в феврале 2022 года, но прямого общения между ними не было.
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Песков назвал последствия санкций США против нефтегаза России
Вчера, 12:55
 
ПолитикаРОССИЯСШАКремльДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала