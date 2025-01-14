https://1prime.ru/20250114/peskov-854179997.html
Песков заявил об отсутствии диалога с администрацией Байдена
Песков заявил об отсутствии диалога с администрацией Байдена - 14.01.2025, ПРАЙМ
Песков заявил об отсутствии диалога с администрацией Байдена
Между Кремлем и администрацией президента США Джо Байдена не было и нет политического диалога на высоком уровне. Об этом заявил официальный представитель Кремля | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T11:49+0300
2025-01-14T11:49+0300
2025-01-14T11:49+0300
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Между Кремлем и администрацией президента США Джо Байдена не было и нет политического диалога на высоком уровне. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Скорее контакты (между Вашингтоном и Москвой - ред.) такого технического уровня, политического диалога или диалога на высоком уровне или на высшем уровне как не было, так и нет", - отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.Песков также добавил, что, хотя между Москвой и Вашингтоном существуют определенные каналы контактов, включая военные и дипломатические, это скорее контакты на техническом уровне.Ранее газета The New York Times сообщала о существовании непрямых каналов связи между российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом с момента начала спецоперации в феврале 2022 года, но прямого общения между ними не было.
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россия, сша, кремль, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, США, Кремль, Дмитрий Песков
Песков заявил об отсутствии диалога с администрацией Байдена
Песков: политического диалога с администрацией Байдена нет
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Между Кремлем и администрацией президента США Джо Байдена не было и нет политического диалога на высоком уровне. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Скорее контакты (между Вашингтоном и Москвой - ред.) такого технического уровня, политического диалога или диалога на высоком уровне или на высшем уровне как не было, так и нет", - отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.
Песков также добавил, что, хотя между Москвой и Вашингтоном существуют определенные каналы контактов, включая военные и дипломатические, это скорее контакты на техническом уровне.
Ранее газета The New York Times сообщала о существовании непрямых каналов связи между российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом с момента начала спецоперации в феврале 2022 года, но прямого общения между ними не было.
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