https://1prime.ru/20250114/polsha-854191972.html

"Удар по авторитету": польские военные отправили десятки мин в IKEA

"Удар по авторитету": польские военные отправили десятки мин в IKEA - 14.01.2025, ПРАЙМ

"Удар по авторитету": польские военные отправили десятки мин в IKEA

Польские военные в 2024 году потеряли несколько десятков противотанковых мин. В течение нескольких месяцев они катались по железной дороге по всей стране в... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T17:17+0300

2025-01-14T17:17+0300

2025-01-14T17:17+0300

происшествия

польша

икеа

нато

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вооружение

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Польские военные в 2024 году потеряли несколько десятков противотанковых мин. В течение нескольких месяцев они катались по железной дороге по всей стране в неохраняемом вагоне. Позднее их обнаружили на складе ИКЕА. Экс-министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак считает произошедшее ударом по авторитету Польши в Североатлантическом альянсе. Об этом пишет издание Do Rzeczy.По данным издания, инцидент случился в августе 2024 года при разгрузке железнодорожного состава с военной техникой в местечке Мосты под Щецином. Военнослужащие просто не заметили, что в вагоне осталось несколько десятков мин притом, что каждая из них весит от 8 до 15 килограммов. Позднее им позвонили и попросили забрать мины со склада ИКЕА.Когда это стало известно Министерству национальной обороны Польши, ведомство 9 января уволило начальника Инспекции поддержки генерала дивизии Артура Кемпчинского. Экс-министр национальной обороны Мариуш Блащак считает, что реакция на скандал с потерянными минами была запоздалой и его оценка этого события "крайне негативная". "Мы имеем дело с ситуацией, чрезвычайно опасной для Польши и поляков. Если бы эти мины захватили террористы, то произошла бы трагедия", — сказал он и добавил, что "это удар по авторитету Польши в Североатлантическом альянсе". Издание также сообщило, что обвинения в виде отсутствия контроля за военным имуществом в связи со случившимся были предъявлены четырем лицам — трем военным, служащим на материальном складе Мосты и одному солдату с материального склада Хайновка.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

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польша, икеа, нато, мины, вооружение