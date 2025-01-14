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В Германии раскрыли, что входит в новый пакет помощи Украине

В Германии раскрыли, что входит в новый пакет помощи Украине - 14.01.2025, ПРАЙМ

В Германии раскрыли, что входит в новый пакет помощи Украине

ФРГ на фоне визита на Украину министра обороны страны Бориса Писториуса объявила во вторник о выделении нового пакета военной помощи Киеву. В него в том числе... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T20:34+0300

2025-01-14T20:34+0300

2025-01-14T20:35+0300

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. ФРГ на фоне визита на Украину министра обороны страны Бориса Писториуса объявила во вторник о выделении нового пакета военной помощи Киеву. В него в том числе вошли 20 бронеавтомобилей MRAP и более 700 БПЛА различных типов, следует из обновленного списка переданных ВСУ вооружений на сайте кабмина ФРГ. Так, Киев получил 600 оснащенных вооружением дронов HF-1, 50 разведывательных дронов Vector с запчастями для них, 46 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun, а также 43 разведывательных дронов Songbird. Кроме того, Киеву передали боеприпасы для танков Leopard 1, 14 тысяч артиллерийских боеприпасов 155-миллиметрового калибра и 19 тысяч артиллерийских боеприпасов 155-миллиметрового калибра. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250114/rheinmetall-854195606.html

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германия, украина, всу, поддержка украины, вооружение