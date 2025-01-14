https://1prime.ru/20250114/potok-854174968.html

В Госдуме назвали атаку ВСУ на "Турецкий поток" энергетическим терроризмом

В Госдуме назвали атаку ВСУ на "Турецкий поток" энергетическим терроризмом - 14.01.2025, ПРАЙМ

В Госдуме назвали атаку ВСУ на "Турецкий поток" энергетическим терроризмом

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал атаку ВСУ на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток"... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T08:26+0300

2025-01-14T08:26+0300

2025-01-14T08:26+0300

энергетика

госдума

газопровод "турецкий поток"

газ

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f766828ca1519927f1f8effb3171944.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал атаку ВСУ на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток" энергетическим терроризмом. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим в субботу предпринял попытку атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в европейские страны, все БПЛА были сбиты. Станция подает газ в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме, сбоев в работе не допущено. "Режим (Владимира) Зеленского перешел к энергетическом терроризму, пытаясь по указке из Вашингтона цинично укусить руки тех, кто кормил его в Евросоюзе долгие годы, так как целью атаки украинских боевиков было прекращение поставок газа в европейские страны", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, европейские союзники Зеленского сегодня находятся в состоянии непреодолимого шока от его выходок. "Маски все сброшены, теперь европейцы понимают, какую змею они пригрели на своей груди", - сказал депутат.

https://1prime.ru/20250113/ataka-854168772.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, газопровод "турецкий поток", газ