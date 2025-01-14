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В Госдуме назвали атаку ВСУ на "Турецкий поток" энергетическим терроризмом
В Госдуме назвали атаку ВСУ на "Турецкий поток" энергетическим терроризмом - 14.01.2025, ПРАЙМ
В Госдуме назвали атаку ВСУ на "Турецкий поток" энергетическим терроризмом
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал атаку ВСУ на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток"... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T08:26+0300
2025-01-14T08:26+0300
2025-01-14T08:26+0300
энергетика
госдума
газопровод "турецкий поток"
газ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал атаку ВСУ на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток" энергетическим терроризмом. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим в субботу предпринял попытку атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в европейские страны, все БПЛА были сбиты. Станция подает газ в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме, сбоев в работе не допущено. "Режим (Владимира) Зеленского перешел к энергетическом терроризму, пытаясь по указке из Вашингтона цинично укусить руки тех, кто кормил его в Евросоюзе долгие годы, так как целью атаки украинских боевиков было прекращение поставок газа в европейские страны", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, европейские союзники Зеленского сегодня находятся в состоянии непреодолимого шока от его выходок. "Маски все сброшены, теперь европейцы понимают, какую змею они пригрели на своей груди", - сказал депутат.
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госдума, газопровод "турецкий поток", газ
Энергетика, Госдума, Газопровод "Турецкий поток", Газ
В Госдуме назвали атаку ВСУ на "Турецкий поток" энергетическим терроризмом
В Госдуме назвали атаку ВСУ на станцию "Турецкого потока" энергетическим терроризмом
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал атаку ВСУ на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток" энергетическим терроризмом.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим в субботу предпринял попытку атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в европейские страны, все БПЛА были сбиты. Станция подает газ в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме, сбоев в работе не допущено.
"Режим (Владимира) Зеленского перешел к энергетическом терроризму, пытаясь по указке из Вашингтона цинично укусить руки тех, кто кормил его в Евросоюзе долгие годы, так как целью атаки украинских боевиков было прекращение поставок газа в европейские страны", - сказал Шеремет РИА Новости.
В Госдуме прокомментировали атаку на инфраструктуру "Турецкого потока"
По его словам, европейские союзники Зеленского сегодня находятся в состоянии непреодолимого шока от его выходок.
"Маски все сброшены, теперь европейцы понимают, какую змею они пригрели на своей груди", - сказал депутат.