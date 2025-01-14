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В НБКИ зафиксировали снижение объема выдачи потребкредитов в России

В НБКИ зафиксировали снижение объема выдачи потребкредитов в России - 14.01.2025, ПРАЙМ

В НБКИ зафиксировали снижение объема выдачи потребкредитов в России

Объем выданных в России потребительских кредитов в декабре сократился на 18,2% к ноябрю - до 199,5 миллиарда рублей, количество - на 16,9%, до 1,4 миллиона... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T12:36+0300

2025-01-14T12:36+0300

2025-01-14T12:36+0300

россия

нбки

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Объем выданных в России потребительских кредитов в декабре сократился на 18,2% к ноябрю - до 199,5 миллиарда рублей, количество - на 16,9%, до 1,4 миллиона единиц, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, количество выданных потребительских кредитов в декабре 2024 года составило 1,42 миллиона единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 16,9% (в ноябре 2024 года - 1,71 миллиона единиц)... Снизился в декабре по сравнению с предыдущим месяцем и объем выданных потребкредитов - на 18,2%, до 199,5 миллиарда рублей (в ноябре 2024 года - 243,9 миллиарда рублей)", - говорится в сообщении. Отмечается, что по сравнению с началом года показатели сократились вдвое. Так, количество выданных потребкредитов в декабре снизилось на 49,7% (в январе 2024 года - 2,83 миллиона единиц), а объем с начала года сократился на 52,4% (в январе 2024 года - 418,9 миллиарда рублей). "Начиная с сентября наблюдается падение выдачи потребительских кредитов. В последние месяцы стало очевидным, что жесткая денежно-кредитная политика регулятора привела к достаточно высоким темпам "охлаждения" рынка необеспеченного кредитования. В настоящее время банки предоставляют потребкредиты, прежде всего, тем заемщикам, персональный кредитный рейтинг и показатель долговой нагрузки которых соответствует приемлемым значениям", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, его слова приводятся в сообщении. В региональном разрезе наибольшее количество потребкредитов (среди 30 регионов-лидеров выдачи в данном сегменте розничного кредитования) в декабре было выдано в Москве (82,5 тысячи), Московской области (66,8 тысячи), Краснодарском крае (56,3 тысячи), а также в Свердловской (47,5 тысячи) и Ростовской (46,8 тысячи) областях. Наиболее серьезная динамика сокращения выдачи потребкредитов в декабре по сравнению с ноябрем была зафиксирована в Московской области (-19,2%), Москве (-19,1%), Ханты-Мансийском АО (-19,0%), а также в Красноярском (-18,1%) и Хабаровском (-17,9%) краях.

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россия, нбки