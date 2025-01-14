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"Метриум": Топ-5 самых дорогих районов на вторичном рынке Москвы

"Метриум": Топ-5 самых дорогих районов на вторичном рынке Москвы - 14.01.2025, ПРАЙМ

"Метриум": Топ-5 самых дорогих районов на вторичном рынке Москвы

На вторичном рынке "старой" Москвы продажи ведутся в 120 районах. Покупателям доступен выбор из 44 тысяч квартир и апартаментов. Средняя цена квадратного метра... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T12:26+0300

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На вторичном рынке "старой" Москвы продажи ведутся в 120 районах. Покупателям доступен выбор из 44 тысяч квартир и апартаментов. Средняя цена квадратного метра в них составляет 479,7 тыс. руб. При этом в мегаполисе есть районы, в которых "квадрат" вторичной недвижимости обойдется в 2-3 раза дороже. Эксперты компании "Метриум" рассказывают о пяти самых дорогих районах на рынке вторичного жилья столицы.1. ХамовникиСредняя цена кв. м: 1,45 млн руб.Среди районов Москвы по средней цене кв. м вторичного жилья лидируют Хамовники с показателем 1,45 млн руб. Именно здесь расположены три самых дорогих квартиры на вторичном рынке столицы. Всего здесь продается порядка 1,4 тысяч объектов жилой недвижимости. Наиболее дорогая квартира на вторичном рынке Хамовников реализуется за 4,3 млрд руб. (за 530 кв. м), самая доступная стоит 9 млн руб. (за 21 кв. м). Средняя площадь вторичного жилья в данной локации – 177,2 кв. м. Стоит отметить, что Хамовники занимают первое место по средней цене кв. м и на первичном рынке – 2,46 млн руб.2. АрбатСредняя цена кв. м: 1,13 млн руб.На втором месте по средней цене кв. м вторичного жилья находится Арбат – 1,13 млн руб. На выбор покупателям здесь доступно более 400 лотов. Самая дорогая квартира на вторичном рынке Арбата продается за 1 млрд руб. (за 343 кв. м), наиболее доступная – за 14,6 млн руб. (за 18,9 кв. м). Средняя площадь вторичного жилья в этом районе составляет 138,4 кв. м. На первичном рынке Арбат занимает четвертое место по средней цене кв. м – 1,86 млн руб.3. ЯкиманкаСредняя цена кв. м: 949,9 тыс. руб.На третьем месте в рейтинге районов Москвы по средней цене кв. м на вторичном рынке расположилась Якиманка – 949,9 тыс. руб. То есть сегодня только в Хамовниках и на Арбате средняя цена кв. м вторичного жилья выше 1 млн руб. На вторичном рынке Якиманки представлен 421 лот. Максимальная стоимость вторичного жилья в данной локации – 1,8 млрд (за 493 кв. м), минимальная – 10,3 млн руб. (за 16 кв. м). На рынке первичной жилой недвижимости Якиманка также занимает третье место по средней цене кв. м – 2,22 млн руб.4. Пресненский районСредняя цена кв. м: 871,8 тыс. руб.На четвертой позиции по средней цене кв. м на рынке вторичного жилья Москвы находится Пресненский район – 871,8 тыс. руб. Собственники реализуют здесь почти 2,3 тыс. лотов. Таким образом, в Пресненском районе зафиксирован максимальный объем предложения на вторичном рынке в центре столицы. Наиболее дорогая квартира в этом районе стоит 3,8 млрд руб. (за 950 кв. м), самая доступная – 2,9 млн руб. (за 11 кв. м). Любопытно, что на первичном рынке Пресненский район занимает лишь девятое место по средней цене кв. м – 942,2 тыс. руб.5. Тверской районСредняя цена кв. м: 863,5 тыс. руб.Топ-5 районов-лидеров по средней цене кв. м на вторичном рынке замыкает Тверской район с результатом 863,5 тыс. руб. Общий объем предложения вторичного жилья в данной локации – 850 лотов. Самая дорогая вторичная квартира в Тверском районе продается за 2 млрд руб. (за 379 кв. м), наиболее доступная обойдется в 4,5 млн руб. (за 11,5 кв. м). В рейтинге районов с самым дорогим первичным жильем Тверской находится выше – на втором месте: "квадрат" в местных новостройках стоит в среднем 2,29 млн руб."Несмотря на непростую экономическую обстановку, в сегменте элитной и делюкс-недвижимости наблюдается стабильность: высокий спрос и рост цен выше уровня инфляции, – говорит Анна Раджабова, директор управления элитной недвижимости компании "Метриум Премиум". – Рынок, естественно, постепенно меняется, но никаких революционных трансформаций не происходит.Однозначным лидером по стоимости жилья остаются Хамовники. В этот район входит Остоженка, "золотая миля" с максимальной концентрацией дорогих домов в России, и видовые набережные.На Арбате новое жилье практически не строится, но "вторичка" пользуется популярностью. Особенно ликвидным активом являются исторические особняки в уютных переулках.Якиманка – изначально малоэтажный, купеческий район. Однако ее очертания меняются благодаря современным проектам с инновационной архитектурой. В этой локации востребованы как проекты реконструкции, так и новостройки.Пресненский район делится на две части. На Патриарших прудах царит приватность и реализуется эксклюзивная коллекционная недвижимость. За пределами Садового кольца также есть немало достойных проектов, но они значительно масштабнее, обладают кардинально иными характеристиками и стоят уже не так дорого.Тверской район неизменно привлекает клиентов, ведь это настоящее "сердце" Москвы с выдающимися комплексами и беспрецедентной инфраструктурой в окружении. В данном районе почти не осталось места для нового строительства, зато есть широкий выбор качественных вторичных квартир".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пресс-релизы