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Путин назвал режим свободной экономической зоны в Крыму эффективным

Путин назвал режим свободной экономической зоны в Крыму эффективным - 14.01.2025, ПРАЙМ

Путин назвал режим свободной экономической зоны в Крыму эффективным

Режим свободной экономической зоны (СЭЗ) на Крымском полуострове работает эффективно, заявил на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T19:39+0300

2025-01-14T19:39+0300

2025-01-14T19:39+0300

экономика

россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - ПРАЙМ. Режим свободной экономической зоны (СЭЗ) на Крымском полуострове работает эффективно, заявил на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что "объем привлеченных инвестиций позволяет ожидать и дальнейшего роста собственных доходов регионов". По словам Путина, одним из основных инструментов, обеспечивающих комплексный системный подход к развитию полуострова, служит государственная программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Президент также напомнил, что общий объем финансирования программы составляет 1,5 триллиона рублей с 2015 по 2027 годы.

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крым

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россия, крым, севастополь, владимир путин, сэз