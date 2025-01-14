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Путин назвал режим свободной экономической зоны в Крыму эффективным
Путин назвал режим свободной экономической зоны в Крыму эффективным - 14.01.2025, ПРАЙМ
Путин назвал режим свободной экономической зоны в Крыму эффективным
Режим свободной экономической зоны (СЭЗ) на Крымском полуострове работает эффективно, заявил на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T19:39+0300
2025-01-14T19:39+0300
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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - ПРАЙМ. Режим свободной экономической зоны (СЭЗ) на Крымском полуострове работает эффективно, заявил на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что "объем привлеченных инвестиций позволяет ожидать и дальнейшего роста собственных доходов регионов". По словам Путина, одним из основных инструментов, обеспечивающих комплексный системный подход к развитию полуострова, служит государственная программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Президент также напомнил, что общий объем финансирования программы составляет 1,5 триллиона рублей с 2015 по 2027 годы.
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россия, крым, севастополь, владимир путин, сэз
Экономика, РОССИЯ, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, Владимир Путин, СЭЗ
Путин назвал режим свободной экономической зоны в Крыму эффективным
Путин: механизм свободной экономической зоны в Крыму работает эффективно
НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - ПРАЙМ. Режим свободной экономической зоны (СЭЗ) на Крымском полуострове работает эффективно, заявил на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил, что "объем привлеченных инвестиций позволяет ожидать и дальнейшего роста собственных доходов регионов".
По словам Путина, одним из основных инструментов, обеспечивающих комплексный системный подход к развитию полуострова, служит государственная программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Президент также напомнил, что общий объем финансирования программы составляет 1,5 триллиона рублей с 2015 по 2027 годы.
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