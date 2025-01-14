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Путин назвал режим свободной экономической зоны в Крыму эффективным - 14.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин назвал режим свободной экономической зоны в Крыму эффективным
Путин назвал режим свободной экономической зоны в Крыму эффективным - 14.01.2025, ПРАЙМ
Путин назвал режим свободной экономической зоны в Крыму эффективным
Режим свободной экономической зоны (СЭЗ) на Крымском полуострове работает эффективно, заявил на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T19:39+0300
2025-01-14T19:39+0300
экономика
россия
крым
севастополь
владимир путин
сэз
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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - ПРАЙМ. Режим свободной экономической зоны (СЭЗ) на Крымском полуострове работает эффективно, заявил на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что "объем привлеченных инвестиций позволяет ожидать и дальнейшего роста собственных доходов регионов". По словам Путина, одним из основных инструментов, обеспечивающих комплексный системный подход к развитию полуострова, служит государственная программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Президент также напомнил, что общий объем финансирования программы составляет 1,5 триллиона рублей с 2015 по 2027 годы.
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россия, крым, севастополь, владимир путин, сэз
Экономика, РОССИЯ, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, Владимир Путин, СЭЗ
19:39 14.01.2025
 
Путин назвал режим свободной экономической зоны в Крыму эффективным

Путин: механизм свободной экономической зоны в Крыму работает эффективно

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЯлта, Крым
Ялта, Крым - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - ПРАЙМ. Режим свободной экономической зоны (СЭЗ) на Крымском полуострове работает эффективно, заявил на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил, что "объем привлеченных инвестиций позволяет ожидать и дальнейшего роста собственных доходов регионов".
По словам Путина, одним из основных инструментов, обеспечивающих комплексный системный подход к развитию полуострова, служит государственная программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Президент также напомнил, что общий объем финансирования программы составляет 1,5 триллиона рублей с 2015 по 2027 годы.
Достопримечательности Крыма - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
Путин оценил рост регионального ВВП в Крыму и Севастополе
19:25
 
ЭкономикаРОССИЯКРЫМСЕВАСТОПОЛЬВладимир ПутинСЭЗ
 
 
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