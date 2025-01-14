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"Катастрофическое решение". На Западе оценили работу российской ПВО

"Катастрофическое решение". На Западе оценили работу российской ПВО - 14.01.2025, ПРАЙМ

"Катастрофическое решение". На Западе оценили работу российской ПВО

Разрешение администрации президента США Джо Байдена Киеву бить ракетами дальнего поражения ATACMS по российской территории обернулось провалом для Вашингтона,... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T23:45+0300

2025-01-14T23:45+0300

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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Разрешение администрации президента США Джо Байдена Киеву бить ракетами дальнего поражения ATACMS по российской территории обернулось провалом для Вашингтона, считает британский военный аналитик Александр Меркурис. Об этом он заявил в своем блоге на YouTube.По его словам, "это катастрофическое решение, нарушающее российские "красные линии", только показало возможности российской системы ПВО и полную неспособность ракет ATACMS ее преодолеть.Меркурис полагает, что использование Киевом ATACMS также заставило Москву показать возможности новой ракетной системы "Орешник".Аналитик отметил, что предпринятый администрацией Байдена шаг, "который был встречен многими с таким ужасом, оказался жалким провалом и унизительным фиаско.В середине ноября появилась информация, что Байден разрешил Киеву применять американские ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. Аналогичное разрешение дали также Лондон и Париж для своих Storm Shadow и SCALP.Президент РФ Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением к гражданам РФ. Он заявил, что в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях с помощью ATACMS и Storm Shadow Москва испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".

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россия, украина, запад, ракеты atacms, сша, поддержка украины