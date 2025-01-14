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"Катастрофическое решение". На Западе оценили работу российской ПВО
"Катастрофическое решение". На Западе оценили работу российской ПВО - 14.01.2025, ПРАЙМ
"Катастрофическое решение". На Западе оценили работу российской ПВО
Разрешение администрации президента США Джо Байдена Киеву бить ракетами дальнего поражения ATACMS по российской территории обернулось провалом для Вашингтона,... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T23:45+0300
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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Разрешение администрации президента США Джо Байдена Киеву бить ракетами дальнего поражения ATACMS по российской территории обернулось провалом для Вашингтона, считает британский военный аналитик Александр Меркурис. Об этом он заявил в своем блоге на YouTube.По его словам, "это катастрофическое решение, нарушающее российские "красные линии", только показало возможности российской системы ПВО и полную неспособность ракет ATACMS ее преодолеть.Меркурис полагает, что использование Киевом ATACMS также заставило Москву показать возможности новой ракетной системы "Орешник".Аналитик отметил, что предпринятый администрацией Байдена шаг, "который был встречен многими с таким ужасом, оказался жалким провалом и унизительным фиаско.В середине ноября появилась информация, что Байден разрешил Киеву применять американские ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. Аналогичное разрешение дали также Лондон и Париж для своих Storm Shadow и SCALP.Президент РФ Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением к гражданам РФ. Он заявил, что в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях с помощью ATACMS и Storm Shadow Москва испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".
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Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, ракеты ATACMS, США, поддержка Украины
"Катастрофическое решение". На Западе оценили работу российской ПВО
Меркурис: разрешение ВСУ на удары ракетами ATACMS вглубь РФ стало провалом США
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ
. Разрешение администрации президента США Джо Байдена Киеву бить ракетами дальнего поражения ATACMS по российской территории обернулось провалом для Вашингтона, считает британский военный аналитик Александр Меркурис. Об этом он заявил в своем блоге на YouTube
.
По его словам, "это катастрофическое решение, нарушающее российские "красные линии", только показало возможности российской системы ПВО и полную неспособность ракет ATACMS ее преодолеть.
Меркурис полагает, что использование Киевом ATACMS также заставило Москву показать возможности новой ракетной системы "Орешник".
Аналитик отметил, что предпринятый администрацией Байдена шаг, "который был встречен многими с таким ужасом, оказался жалким провалом и унизительным фиаско.
В середине ноября появилась информация, что Байден разрешил Киеву применять американские ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. Аналогичное разрешение дали также Лондон и Париж для своих Storm Shadow и SCALP.
Президент РФ Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением к гражданам РФ. Он заявил, что в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях с помощью ATACMS и Storm Shadow Москва испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".
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