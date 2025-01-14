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Россияне увеличили траты на товары и услуги в новогодние праздники

Россияне увеличили траты на товары и услуги в новогодние праздники - 14.01.2025, ПРАЙМ

Россияне увеличили траты на товары и услуги в новогодние праздники

Россияне в новогодние праздники увеличили траты на товары и услуги на 8% по сравнению с прошлым Новым годом - до 170 миллиардов рублей, рассказали РИА Новости в | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T15:34+0300

2025-01-14T15:34+0300

2025-01-14T15:34+0300

экономика

россия

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траты

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россияне в новогодние праздники увеличили траты на товары и услуги на 8% по сравнению с прошлым Новым годом - до 170 миллиардов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе ВТБ. "Траты россиян на товары и услуги в новогодние каникулы этого года составили 170 миллиардов рублей, что на 8% превышает расходы 1-8 января 2024 года и в 1,5 раза – январских праздников 2023 года", - сообщили в пресс-службе банка со ссылкой на данные "Первого ОФД" (входит в группу ВТБ), занимающего 17% российского рынка фискальных данных. В пресс-службе отметили, что на продукты россияне за каникулы потратили 55 миллиардов рублей - на 19% больше, чем в прошлом году. На 7% выросли расходы на товары для праздника и сувениры – до 1,2 миллиарда рублей. На 30% увеличился спрос на букеты: почти полмиллиона елочных и цветочных композиций украсили дома и офисы в первые новогодние праздники. В общей сложности россияне потратили на них 360 миллионов рублей против 275 миллионов рублей годом ранее. Траты на топливо составили 27,5 миллиарда рублей, что сопоставимо с объемом затрат прошлого года. Как отметила пресс-служба, спрос на внутренний туризм на личном транспорте сохраняется на стабильно высоком уровне. На 13% вырос спрос на товары для спорта и активного отдыха. Россияне закупили 1,9 миллиона единиц спортивного инвентаря на общую сумму более 2 миллиардов рублей. В пятерку наиболее популярных категорий в новогодние каникулы традиционно попали затраты на шопинг: свыше 17,5 миллиардов рублей на покупку одежды и обуви - что на 450 миллионов больше, чем в новогодние праздники 2024 года. Традиционно существенная часть расходов в праздники приходится на оплату различных услуг, включая коммунальные, транспортные, медицинские, курьерские, страховые и услуги связи. В этом году на них пришлось более 21 миллиарда рублей. По словам руководителя направления аналитических исследований "Первого ОФД" Татьяны Гребенкиной, которые приводит пресс-служба ВТБ, неожиданный всплеск спроса в этом году зафиксирован на печатную продукцию: россияне купили 2,6 миллиона книг художественной и бизнес-литературы, а также журналов (рост на 31%), потратив на это 650 миллионов рублей. "Одновременно с этим на 19% увеличились затраты на цифровые развлечения. В общей сложности 144 миллиона рублей привлекли разработчики онлайн-игр, онлайн-кинотеатры и поставщики видеоконтента. При этом спрос на электронику и аксессуары остается стабильным и сохраняется на уровне 1,46 миллиарда рублей", – отметила Гребенкина.

https://1prime.ru/20241231/traty-853981473.html

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россия, втб, траты, новый год