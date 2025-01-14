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ЦБ зафиксировал сокращение объема международных резервов России
ЦБ зафиксировал сокращение объема международных резервов России - 14.01.2025, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал сокращение объема международных резервов России
Международные резервы РФ с 27 декабря по 3 января сократились на 0,3% и составили 609,5 миллиарда долларов, сообщил Банк России. | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T16:07+0300
2025-01-14T16:07+0300
2025-01-14T16:07+0300
банк россии
международные резервы
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 27 декабря по 3 января сократились на 0,3% и составили 609,5 миллиарда долларов, сообщил Банк России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 3 января 2025 года составили 609,5 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 1,8 миллиарда долларов США, или на 0,3%, под воздействием отрицательной переоценки", - говорится в сообщении. По состоянию на конец дня 27 декабря международные резервы составляли 611,3 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы). За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
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международные резервы
Банк России, международные резервы
ЦБ зафиксировал сокращение объема международных резервов России
ЦБ: международные резервы России с 27 декабря по 3 января сократились на 0,3%
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 27 декабря по 3 января сократились на 0,3% и составили 609,5 миллиарда долларов, сообщил Банк России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 3 января 2025 года составили 609,5 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 1,8 миллиарда долларов США, или на 0,3%, под воздействием отрицательной переоценки", - говорится в сообщении.
По состоянию на конец дня 27 декабря международные резервы составляли 611,3 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
ЦБ: международные резервы России уменьшились с 13 декабря