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Глава Rheinmetall назвал сроки запуска производства боеприпасов на Украине - 14.01.2025, ПРАЙМ
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Глава Rheinmetall назвал сроки запуска производства боеприпасов на Украине
Глава Rheinmetall назвал сроки запуска производства боеприпасов на Украине - 14.01.2025, ПРАЙМ
Глава Rheinmetall назвал сроки запуска производства боеприпасов на Украине
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall начнет выпускать боеприпасы на Украине через 12 месяцев, заявил в интервью Bloomberg, отвечая на соответствующий вопрос,... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T18:53+0300
2025-01-14T18:53+0300
вооружения
завод rheinmetall
украина
нато
боеприпасы
поддержка украины
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall начнет выпускать боеприпасы на Украине через 12 месяцев, заявил в интервью Bloomberg, отвечая на соответствующий вопрос, глава концерна Армин Паппергер. Ранее он сообщил, что концерн строит на Украине четыре завода по производству вооружения, первый уже запущен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что завод Rheinmetall будет законной целью для российских войск. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250114/ukraina-854194304.html
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завод rheinmetall, украина, нато, боеприпасы, поддержка украины
Вооружения, завод Rheinmetall, УКРАИНА, НАТО, Боеприпасы, поддержка Украины
18:53 14.01.2025
 
Глава Rheinmetall назвал сроки запуска производства боеприпасов на Украине

Глава Rheinmetall: концерн начнет выпускать боеприпасы на Украине через 12 мес

© РИА Новости . Михаил Куравлев | Перейти в медиабанкПроизводство боекомплекта
Производство боекомплекта - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Михаил Куравлев
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall начнет выпускать боеприпасы на Украине через 12 месяцев, заявил в интервью Bloomberg, отвечая на соответствующий вопрос, глава концерна Армин Паппергер.
Ранее он сообщил, что концерн строит на Украине четыре завода по производству вооружения, первый уже запущен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что завод Rheinmetall будет законной целью для российских войск.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
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Вооружениязавод RheinmetallУКРАИНАНАТОБоеприпасыподдержка Украины
 
 
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