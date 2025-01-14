Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Россия" полностью восстановит расписание полетов через Пулково - 14.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250114/rossija-854171718.html
"Россия" полностью восстановит расписание полетов через Пулково
"Россия" полностью восстановит расписание полетов через Пулково - 14.01.2025, ПРАЙМ
"Россия" полностью восстановит расписание полетов через Пулково
Авиакомпания "Россия" полностью восстановит расписание полетов через петербургский аэропорт Пулково с 14 января, сообщили в компании. | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T00:20+0300
2025-01-14T00:20+0300
бизнес
россия
москва
аэропорт пулково
авиакомпания россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854171718.jpg?1736803253
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" полностью восстановит расписание полетов через петербургский аэропорт Пулково с 14 января, сообщили в компании. В воскресенье на работу петербургского аэропорта "Пулково" вводились временные ограничения из-за плохой погоды для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В связи с этим произошли значительные изменения в расписании рейсов. "Пассажирам отмененных рейсов предложен полный возврат стоимости билетов или бесплатное перебронирование на другие даты по аналогичным маршрутам… На данный момент последствия сбоя в графике минимизированы, с 14 января рейсы авиакомпании "Россия" будут обслуживаться в Пулково по расписанию", - говорится в сообщении. В авиакомпании добавили, что во время ожидания вылета пассажирам предоставлялись прохладительные напитки и горячее питание, а также возможность заселения в гостиницу.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, аэропорт пулково, авиакомпания россия
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, аэропорт Пулково, авиакомпания Россия
00:20 14.01.2025
 
"Россия" полностью восстановит расписание полетов через Пулково

Авиакомпания "Россия" полностью восстановит расписание полетов через Пулково с 14 января

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" полностью восстановит расписание полетов через петербургский аэропорт Пулково с 14 января, сообщили в компании.
В воскресенье на работу петербургского аэропорта "Пулково" вводились временные ограничения из-за плохой погоды для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В связи с этим произошли значительные изменения в расписании рейсов.
"Пассажирам отмененных рейсов предложен полный возврат стоимости билетов или бесплатное перебронирование на другие даты по аналогичным маршрутам… На данный момент последствия сбоя в графике минимизированы, с 14 января рейсы авиакомпании "Россия" будут обслуживаться в Пулково по расписанию", - говорится в сообщении.
В авиакомпании добавили, что во время ожидания вылета пассажирам предоставлялись прохладительные напитки и горячее питание, а также возможность заселения в гостиницу.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАаэропорт Пулковоавиакомпания Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала