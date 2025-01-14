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"Россия" полностью восстановит расписание полетов через Пулково

"Россия" полностью восстановит расписание полетов через Пулково - 14.01.2025, ПРАЙМ

"Россия" полностью восстановит расписание полетов через Пулково

Авиакомпания "Россия" полностью восстановит расписание полетов через петербургский аэропорт Пулково с 14 января, сообщили в компании. | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T00:20+0300

2025-01-14T00:20+0300

2025-01-14T00:20+0300

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" полностью восстановит расписание полетов через петербургский аэропорт Пулково с 14 января, сообщили в компании. В воскресенье на работу петербургского аэропорта "Пулково" вводились временные ограничения из-за плохой погоды для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В связи с этим произошли значительные изменения в расписании рейсов. "Пассажирам отмененных рейсов предложен полный возврат стоимости билетов или бесплатное перебронирование на другие даты по аналогичным маршрутам… На данный момент последствия сбоя в графике минимизированы, с 14 января рейсы авиакомпании "Россия" будут обслуживаться в Пулково по расписанию", - говорится в сообщении. В авиакомпании добавили, что во время ожидания вылета пассажирам предоставлялись прохладительные напитки и горячее питание, а также возможность заселения в гостиницу.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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