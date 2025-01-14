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Россия сократила импорт лекарств из США до многолетних минимумов - 14.01.2025, ПРАЙМ
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Россия сократила импорт лекарств из США до многолетних минимумов
Россия сократила импорт лекарств из США до многолетних минимумов - 14.01.2025, ПРАЙМ
Россия сократила импорт лекарств из США до многолетних минимумов
Россия в январе-ноябре прошлого года сократила импорт лекарственных препаратов из США до многолетних минимумов: в денежном выражении по сравнению с аналогичным... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T03:15+0300
2025-01-14T03:15+0300
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре прошлого года сократила импорт лекарственных препаратов из США до многолетних минимумов: в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 года он просел почти втрое - до 13,2 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные американского статведомства. Таким образом, поставки медикаментов за 11 месяцев прошлого года откатились до уровней 20-летней давности: так, в январе-ноябре 2004 года импорт РФ лекарств из Америки составлял 12,3 миллиона долларов. Всего за отчетный период прошлого года США экспортировали лекарств на 32,4 миллиарда долларов, Россия в рейтинге крупнейших покупателей заняла лишь 56-ю строку. Активнее всего медикаменты у Штатов закупали Великобритания (12% от общего экспорта в денежном выражении), Канада и Испания (обе - по 11%), а также Япония (10% экспорта США).
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Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, РФ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
03:15 14.01.2025
 
Россия сократила импорт лекарств из США до многолетних минимумов

Россия в январе-ноябре сократила импорт лекарств из США до 13,2 миллиона долларов

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре прошлого года сократила импорт лекарственных препаратов из США до многолетних минимумов: в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 года он просел почти втрое - до 13,2 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные американского статведомства.
Таким образом, поставки медикаментов за 11 месяцев прошлого года откатились до уровней 20-летней давности: так, в январе-ноябре 2004 года импорт РФ лекарств из Америки составлял 12,3 миллиона долларов.
Всего за отчетный период прошлого года США экспортировали лекарств на 32,4 миллиарда долларов, Россия в рейтинге крупнейших покупателей заняла лишь 56-ю строку.
Активнее всего медикаменты у Штатов закупали Великобритания (12% от общего экспорта в денежном выражении), Канада и Испания (обе - по 11%), а также Япония (10% экспорта США).
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаСШАРФВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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