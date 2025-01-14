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Россия сократила импорт лекарств из США до многолетних минимумов

Россия сократила импорт лекарств из США до многолетних минимумов - 14.01.2025, ПРАЙМ

Россия сократила импорт лекарств из США до многолетних минимумов

Россия в январе-ноябре прошлого года сократила импорт лекарственных препаратов из США до многолетних минимумов: в денежном выражении по сравнению с аналогичным... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T03:15+0300

2025-01-14T03:15+0300

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре прошлого года сократила импорт лекарственных препаратов из США до многолетних минимумов: в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 года он просел почти втрое - до 13,2 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные американского статведомства. Таким образом, поставки медикаментов за 11 месяцев прошлого года откатились до уровней 20-летней давности: так, в январе-ноябре 2004 года импорт РФ лекарств из Америки составлял 12,3 миллиона долларов. Всего за отчетный период прошлого года США экспортировали лекарств на 32,4 миллиарда долларов, Россия в рейтинге крупнейших покупателей заняла лишь 56-ю строку. Активнее всего медикаменты у Штатов закупали Великобритания (12% от общего экспорта в денежном выражении), Канада и Испания (обе - по 11%), а также Япония (10% экспорта США).

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россия, мировая экономика, сша, рф, великобритания