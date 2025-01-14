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Россияне в новогодние праздники сделали больше заказов из ресторанов

Россияне в новогодние праздники сделали больше заказов из ресторанов - 14.01.2025, ПРАЙМ

Россияне в новогодние праздники сделали больше заказов из ресторанов

Россияне в новогодние выходные сделали на 32% больше заказов из ресторанов, а из магазинов - на 75%, пользовались спросом вторые блюда, а также бургеры, роллы и | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T07:42+0300

2025-01-14T07:42+0300

2025-01-14T07:42+0300

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россияне в новогодние выходные сделали на 32% больше заказов из ресторанов, а из магазинов - на 75%, пользовались спросом вторые блюда, а также бургеры, роллы и закуски, рассказали РИА Новости в сервисе "Яндекс Еда". Как сообщил агентству столичный омбудсмен в сфере ресторанного рынка Сергей Миронов, в праздники выросла выручка и в ресторанах Москвы. "31 декабря 2024 года пользователи "Яндекс Еды" сделали на 16% больше заказов в ресторанах и на 51% в магазинах, чем в последний день 2023 года. В праздничные дни динамика была еще выше: на 32% больше заказов в ресторанах и на 75% больше в магазинах", - рассказали в сервисе. Отмечается, что в праздники пользователи сервиса отдавали предпочтение вторым блюдам, бургерам, роллам и закускам. А популярными кухнями стали американская, японская, домашняя, европейская и итальянская. "Самый большой по объему заказ в ресторанах 31 декабря насчитывал 85 позиций, а в праздничные январские дни – 145. В последний день уходящего года самым крупным заказом из магазинов стала корзина из 337 позиций, а на январских праздниках самым большим заказом стал заказ зоотоваров из 402 позиций", - добавили в "Яндекс Еде". В свою очередь Миронов рассказал агентству, что выручка на праздниках также подросла и в столичных ресторанах. "Если говорить про декабрь, то все было очень хорошо. Во всех ресторанах без исключения выручка была достаточно высокой. В Москве было много гостей, и москвичи сами активно ходили по ресторанам. Декабрь закрыли гораздо лучше прошлого года, с хорошим ростом", - сказал он. При этом он отметил, что в январе большую выручку получили заведения в популярных у туристов местах, нежели в торговых центрах. "В Москве было много всего интересного: парки, катки, выставки. И люди гуляли по городу. Если в прошлом году было холодно и все сидели по домам, прятались в торговых центрах, то в этом году все были на улице. И выручка перераспределилась больше в заведения, которые находятся локально в местах гуляний. По сути, это был переход потребителя из торговых центров в уличные рестораны. Хорошая погода сыграла им на руку", - пояснил омбудсмен.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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