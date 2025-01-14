https://1prime.ru/20250114/rubl-854175122.html

Рубль крепкий, биткоин настроен на прорыв

Рубль крепкий, биткоин настроен на прорыв - 14.01.2025, ПРАЙМ

Рубль крепкий, биткоин настроен на прорыв

В понедельник, 13 января, по итогам дня рублевые пары закрылись небольшим ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,59%, до 103,86 руб., евро/рубль - на 0,22%,... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T08:51+0300

2025-01-14T08:51+0300

2025-01-14T08:51+0300

экономика

мнения аналитиков

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. В понедельник, 13 января, по итогам дня рублевые пары закрылись небольшим ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,59%, до 103,86 руб., евро/рубль - на 0,22%, до 106,03 руб., юань/рубль - на 0,65%, до 13,81 руб. ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 14 января: доллар - 102,7081 руб., евро - 104,8556 руб. Новые санкции США против российского энергетического сектора, введенные 10 января, оказали умеренное давление на рубль. Это объясняется тем, что рынок уже закладывал возможность дополнительных ограничений. Поддержку российской валюте оказывает рост нефтяных котировок и потенциальное снижение геополитической напряженности на фоне возможной встречи лидеров России и США. Влияние на рубль оказывает постоянно меняющийся баланс между спросом и предложением. Новые санкции однозначно повлияют на объемы экспорта и создадут давление на рубль в I квартале, хотя ожидаемое сокращение спроса на импорт и выплаты дивидендов экспортерами должны поддержать рубль. Интересный момент - изменение объемов операций в рамках бюджетного правила. Минфин с 15 января по 6 февраля планирует направить на покупку валюты и золота 70,2 млрд рублей, что дает ежедневный объем в 4,1 млрд рублей. Это на 32% меньше, чем в предыдущий период. При этом ЦБ РФ будет продавать валюту в объеме 4,76 млрд рублей в день. Что касается нефтяного рынка, в начале недели цены показали уверенный рост. Баррель Brent подорожал на 1,31%, до $80,84. За прошедшую неделю рост составил 4,3%. Основными драйверами выступают опасения по поводу поставок после введения санкций против российских нефтяных компаний и сильные данные по рынку труда США. В среднесрочной перспективе возможно увеличение дисконта российской нефти Urals к Brent из-за возникших трудностей работы нефтяных компаний. Это может привести к повышению стоимости фрахта и сложностей расчетов, что в итоге может негативно отразиться на объемах российского экспорта. Однако высокие цены на нефть должны частично компенсировать негативные эффекты. Во вторник, 14 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $80,67. Цена подобралась к сопротивлению. Если покупателям удастся воспользоваться внешним фоном, то они могут быстро добраться до $85,50 в течение двух дней на технических факторах. Пара доллар/рубль торгуется на уровне 103,85 руб. Рубль остается торговаться в широком боковом тренде со средней ценой в районе 103,25 руб. Важные ценовые уровни, вокруг которых крутится цена: 102,25, 104,00 и 105,50 руб. Вероятность движения к 105,50 выше, чем к 102,25 руб. Если курс доллара подберется к нему очень быстро (в течение 2 дней), то в этом случае есть смысл начать рассматривать ослабление рубля до 109 руб. Индекс Мосбиржи вырос на 1,47%, до 2866,11 п., индекс РТС - на 0,69%, до 879,08 п. Рост индексов связываю с ослаблением рубля и ростом цен на нефть. Участники закладывают позитивную встречу Д. Трампа с В. Путиным после инаугурации 20 января. Для меня рост IMOEX был слабым и неуверенным. Если рассматривать техническую картину на дневном таймфрейме, то тут пока все хорошо выглядит. Покупатели ждут каких-нибудь позитивных новостей, чтобы пройти сопротивление 2900, что позволит им потом целиться в 3015 п. Покупатели потеряют контроль, если значение индекса опустится ниже 2750 п. В понедельник биткоин испытал снижение до $89256, после чего восстановился до уровня $94727 (+6,13%), следуя за движениями американских фондовых индексов. За последние сутки рынок увидел значительные ликвидации длинных позиций на общую сумму 598 млн долларов, причем 120 миллионов из них пришлось на биткоин. С точки зрения технического анализа, сейчас ключевой уровень сопротивления находится на отметке $96500, преодоление которого необходимо для возобновления роста. Критически важным является удержание цены выше $90000. Покупателям пока удается его защищать. Несмотря на текущую коррекцию, долгосрочный взгляд остается оптимистичным. Крупные инвесторы продолжают накапливать биткоин, пользуясь тем, что розничные трейдеры, проявляя излишнюю эмоциональность во время коррекций, продают свои позиции.Важно отметить, что максимум после предстоящего халвинга еще не достигнут, поэтому поводов для паники нет. По итогам дня пара BTC/USDT снизилась на 0,01%. На вторник у покупателей появились благоприятные условия для прорыва уровня $96500. Успешный пробой очень быстро сменит настроения на рынке и повысит активность покупателей, которые сейчас находятся вне рынка.

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2025

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков