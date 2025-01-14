Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль крепкий, биткоин настроен на прорыв - 14.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250114/rubl-854175122.html
Рубль крепкий, биткоин настроен на прорыв
Рубль крепкий, биткоин настроен на прорыв - 14.01.2025, ПРАЙМ
Рубль крепкий, биткоин настроен на прорыв
В понедельник, 13 января, по итогам дня рублевые пары закрылись небольшим ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,59%, до 103,86 руб., евро/рубль - на 0,22%,... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T08:51+0300
2025-01-14T08:51+0300
экономика
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854175122.jpg?1736833886
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. В понедельник, 13 января, по итогам дня рублевые пары закрылись небольшим ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,59%, до 103,86 руб., евро/рубль - на 0,22%, до 106,03 руб., юань/рубль - на 0,65%, до 13,81 руб. ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 14 января: доллар - 102,7081 руб., евро - 104,8556 руб. Новые санкции США против российского энергетического сектора, введенные 10 января, оказали умеренное давление на рубль. Это объясняется тем, что рынок уже закладывал возможность дополнительных ограничений. Поддержку российской валюте оказывает рост нефтяных котировок и потенциальное снижение геополитической напряженности на фоне возможной встречи лидеров России и США. Влияние на рубль оказывает постоянно меняющийся баланс между спросом и предложением. Новые санкции однозначно повлияют на объемы экспорта и создадут давление на рубль в I квартале, хотя ожидаемое сокращение спроса на импорт и выплаты дивидендов экспортерами должны поддержать рубль. Интересный момент - изменение объемов операций в рамках бюджетного правила. Минфин с 15 января по 6 февраля планирует направить на покупку валюты и золота 70,2 млрд рублей, что дает ежедневный объем в 4,1 млрд рублей. Это на 32% меньше, чем в предыдущий период. При этом ЦБ РФ будет продавать валюту в объеме 4,76 млрд рублей в день. Что касается нефтяного рынка, в начале недели цены показали уверенный рост. Баррель Brent подорожал на 1,31%, до $80,84. За прошедшую неделю рост составил 4,3%. Основными драйверами выступают опасения по поводу поставок после введения санкций против российских нефтяных компаний и сильные данные по рынку труда США. В среднесрочной перспективе возможно увеличение дисконта российской нефти Urals к Brent из-за возникших трудностей работы нефтяных компаний. Это может привести к повышению стоимости фрахта и сложностей расчетов, что в итоге может негативно отразиться на объемах российского экспорта. Однако высокие цены на нефть должны частично компенсировать негативные эффекты. Во вторник, 14 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $80,67. Цена подобралась к сопротивлению. Если покупателям удастся воспользоваться внешним фоном, то они могут быстро добраться до $85,50 в течение двух дней на технических факторах. Пара доллар/рубль торгуется на уровне 103,85 руб. Рубль остается торговаться в широком боковом тренде со средней ценой в районе 103,25 руб. Важные ценовые уровни, вокруг которых крутится цена: 102,25, 104,00 и 105,50 руб. Вероятность движения к 105,50 выше, чем к 102,25 руб. Если курс доллара подберется к нему очень быстро (в течение 2 дней), то в этом случае есть смысл начать рассматривать ослабление рубля до 109 руб. Индекс Мосбиржи вырос на 1,47%, до 2866,11 п., индекс РТС - на 0,69%, до 879,08 п. Рост индексов связываю с ослаблением рубля и ростом цен на нефть. Участники закладывают позитивную встречу Д. Трампа с В. Путиным после инаугурации 20 января. Для меня рост IMOEX был слабым и неуверенным. Если рассматривать техническую картину на дневном таймфрейме, то тут пока все хорошо выглядит. Покупатели ждут каких-нибудь позитивных новостей, чтобы пройти сопротивление 2900, что позволит им потом целиться в 3015 п. Покупатели потеряют контроль, если значение индекса опустится ниже 2750 п. В понедельник биткоин испытал снижение до $89256, после чего восстановился до уровня $94727 (+6,13%), следуя за движениями американских фондовых индексов. За последние сутки рынок увидел значительные ликвидации длинных позиций на общую сумму 598 млн долларов, причем 120 миллионов из них пришлось на биткоин. С точки зрения технического анализа, сейчас ключевой уровень сопротивления находится на отметке $96500, преодоление которого необходимо для возобновления роста. Критически важным является удержание цены выше $90000. Покупателям пока удается его защищать. Несмотря на текущую коррекцию, долгосрочный взгляд остается оптимистичным. Крупные инвесторы продолжают накапливать биткоин, пользуясь тем, что розничные трейдеры, проявляя излишнюю эмоциональность во время коррекций, продают свои позиции.Важно отметить, что максимум после предстоящего халвинга еще не достигнут, поэтому поводов для паники нет. По итогам дня пара BTC/USDT снизилась на 0,01%. На вторник у покупателей появились благоприятные условия для прорыва уровня $96500. Успешный пробой очень быстро сменит настроения на рынке и повысит активность покупателей, которые сейчас находятся вне рынка.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
08:51 14.01.2025
 

Рубль крепкий, биткоин настроен на прорыв

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
Все материалы
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. В понедельник, 13 января, по итогам дня рублевые пары закрылись небольшим ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,59%, до 103,86 руб., евро/рубль - на 0,22%, до 106,03 руб., юань/рубль - на 0,65%, до 13,81 руб. ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 14 января: доллар - 102,7081 руб., евро - 104,8556 руб.

Новые санкции США против российского энергетического сектора, введенные 10 января, оказали умеренное давление на рубль. Это объясняется тем, что рынок уже закладывал возможность дополнительных ограничений. Поддержку российской валюте оказывает рост нефтяных котировок и потенциальное снижение геополитической напряженности на фоне возможной встречи лидеров России и США.

Влияние на рубль оказывает постоянно меняющийся баланс между спросом и предложением. Новые санкции однозначно повлияют на объемы экспорта и создадут давление на рубль в I квартале, хотя ожидаемое сокращение спроса на импорт и выплаты дивидендов экспортерами должны поддержать рубль.

Интересный момент - изменение объемов операций в рамках бюджетного правила. Минфин с 15 января по 6 февраля планирует направить на покупку валюты и золота 70,2 млрд рублей, что дает ежедневный объем в 4,1 млрд рублей. Это на 32% меньше, чем в предыдущий период. При этом ЦБ РФ будет продавать валюту в объеме 4,76 млрд рублей в день.

Что касается нефтяного рынка, в начале недели цены показали уверенный рост. Баррель Brent подорожал на 1,31%, до $80,84. За прошедшую неделю рост составил 4,3%. Основными драйверами выступают опасения по поводу поставок после введения санкций против российских нефтяных компаний и сильные данные по рынку труда США.

В среднесрочной перспективе возможно увеличение дисконта российской нефти Urals к Brent из-за возникших трудностей работы нефтяных компаний. Это может привести к повышению стоимости фрахта и сложностей расчетов, что в итоге может негативно отразиться на объемах российского экспорта. Однако высокие цены на нефть должны частично компенсировать негативные эффекты.

Во вторник, 14 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $80,67. Цена подобралась к сопротивлению. Если покупателям удастся воспользоваться внешним фоном, то они могут быстро добраться до $85,50 в течение двух дней на технических факторах.

Пара доллар/рубль торгуется на уровне 103,85 руб. Рубль остается торговаться в широком боковом тренде со средней ценой в районе 103,25 руб. Важные ценовые уровни, вокруг которых крутится цена: 102,25, 104,00 и 105,50 руб. Вероятность движения к 105,50 выше, чем к 102,25 руб. Если курс доллара подберется к нему очень быстро (в течение 2 дней), то в этом случае есть смысл начать рассматривать ослабление рубля до 109 руб.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,47%, до 2866,11 п., индекс РТС - на 0,69%, до 879,08 п. Рост индексов связываю с ослаблением рубля и ростом цен на нефть. Участники закладывают позитивную встречу Д. Трампа с В. Путиным после инаугурации 20 января. Для меня рост IMOEX был слабым и неуверенным. Если рассматривать техническую картину на дневном таймфрейме, то тут пока все хорошо выглядит. Покупатели ждут каких-нибудь позитивных новостей, чтобы пройти сопротивление 2900, что позволит им потом целиться в 3015 п. Покупатели потеряют контроль, если значение индекса опустится ниже 2750 п.

В понедельник биткоин испытал снижение до $89256, после чего восстановился до уровня $94727 (+6,13%), следуя за движениями американских фондовых индексов. За последние сутки рынок увидел значительные ликвидации длинных позиций на общую сумму 598 млн долларов, причем 120 миллионов из них пришлось на биткоин.

С точки зрения технического анализа, сейчас ключевой уровень сопротивления находится на отметке $96500, преодоление которого необходимо для возобновления роста. Критически важным является удержание цены выше $90000. Покупателям пока удается его защищать.

Несмотря на текущую коррекцию, долгосрочный взгляд остается оптимистичным. Крупные инвесторы продолжают накапливать биткоин, пользуясь тем, что розничные трейдеры, проявляя излишнюю эмоциональность во время коррекций, продают свои позиции.

Важно отметить, что максимум после предстоящего халвинга еще не достигнут, поэтому поводов для паники нет.

По итогам дня пара BTC/USDT снизилась на 0,01%. На вторник у покупателей появились благоприятные условия для прорыва уровня $96500. Успешный пробой очень быстро сменит настроения на рынке и повысит активность покупателей, которые сейчас находятся вне рынка.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
ЭкономикаМнения аналитиков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала