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Роскомнадзор сообщил о восстановлении работы Рунета
Роскомнадзор сообщил о восстановлении работы Рунета - 14.01.2025, ПРАЙМ
Роскомнадзор сообщил о восстановлении работы Рунета
Роскомнадзор (РКН) сообщил РИА Новости, что работу Рунета оперативно восстановили дежурные службы ведомства. | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T18:24+0300
2025-01-14T18:24+0300
2025-01-14T18:28+0300
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Роскомнадзор (РКН) сообщил РИА Новости, что работу Рунета оперативно восстановили дежурные службы ведомства. По данным РКН, было установлено кратковременное нарушение связности. После этого работу сети оперативно восстановили дежурные службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Под связностью сети (network connectivity) подразумевается ее свойство, заключающееся в возможности установления связи (соединения) между любыми парами узлов этой сети.Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков позднее заявил РИА Новости, что сбой может быть связан с DDoS-атакой на российскую инфраструктуру.Ранее, около 17.00 мск, произошел масштабный сбой в работе Рунета. Пользователи жаловались, что многие сайты как на домашнем, так и на мобильном интернете в доменных зонах .РФ и .RU не открываются.
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россия, роскомнадзор
Происшествия, РОССИЯ, Роскомнадзор
Роскомнадзор сообщил о восстановлении работы Рунета
Роскомнадзор: дежурные службы ведомства оперативно восстановили работу Рунета
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Роскомнадзор (РКН) сообщил РИА Новости, что работу Рунета оперативно восстановили дежурные службы ведомства.
По данным РКН, было установлено кратковременное нарушение связности. После этого работу сети оперативно восстановили дежурные службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.
Под связностью сети (network connectivity) подразумевается ее свойство, заключающееся в возможности установления связи (соединения) между любыми парами узлов этой сети.
Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков позднее заявил РИА Новости, что сбой может быть связан с DDoS-атакой на российскую инфраструктуру.
Ранее, около 17.00 мск, произошел масштабный сбой в работе Рунета. Пользователи жаловались, что многие сайты как на домашнем, так и на мобильном интернете в доменных зонах .РФ и .RU не открываются.
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