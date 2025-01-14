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Эксперт назвал причины масштабного сбоя Рунета
Эксперт назвал причины масштабного сбоя Рунета - 14.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал причины масштабного сбоя Рунета
Масштабный сбой Рунета может быть связан с DDoS-атакой на российскую инфраструктуру, таким мнением с РИА Новости поделился гендиректор TelecomDaily Денис... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T18:30+0300
2025-01-14T18:30+0300
2025-01-14T18:30+0300
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Масштабный сбой Рунета может быть связан с DDoS-атакой на российскую инфраструктуру, таким мнением с РИА Новости поделился гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Во вторник около 17.00 мск произошел масштабный сбой в работе Рунета: пользователи начали жаловаться, что многие сайты как на домашнем, так и на мобильном интернете в доменных зонах .РФ и .RU не открываются. Примерно через час Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что работа Рунета оперативно восстановлена дежурными службами ведомства. "Вполне вероятно, что это может быть DDoS-атака на российскую инфраструктуру", - сказал Кусков, комментируя причину сбоя. Он добавил, что еще одной причиной сбоя может быть авария на магистральных линиях операторов связи. Однако, по словам эксперта, сбой на этот раз был значительно больше, чем тот, который произошел в первую неделю января. Тогда Роскомнадзор заявил РИА Новости, что причиной массового сбоя интернет-сервисов в России стала авария на магистральной сети одного из операторов связи, которая была устранена.
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Происшествия, РОССИЯ, Технологии, массовый сбой
Эксперт назвал причины масштабного сбоя Рунета
Эксперт Кусков: масштабный сбой Рунета может быть связан с DDoS-атакой
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Масштабный сбой Рунета может быть связан с DDoS-атакой на российскую инфраструктуру, таким мнением с РИА Новости поделился гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
Во вторник около 17.00 мск произошел масштабный сбой в работе Рунета: пользователи начали жаловаться, что многие сайты как на домашнем, так и на мобильном интернете в доменных зонах .РФ и .RU не открываются. Примерно через час Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что работа Рунета оперативно восстановлена дежурными службами ведомства.
"Вполне вероятно, что это может быть DDoS-атака на российскую инфраструктуру", - сказал Кусков, комментируя причину сбоя.
Он добавил, что еще одной причиной сбоя может быть авария на магистральных линиях операторов связи.
Однако, по словам эксперта, сбой на этот раз был значительно больше, чем тот, который произошел в первую неделю января. Тогда Роскомнадзор заявил РИА Новости, что причиной массового сбоя интернет-сервисов в России стала авария на магистральной сети одного из операторов связи, которая была устранена.
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