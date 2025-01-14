Борьба под 2900

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи после сильного пятничного роста в понедельник в моменте прибавлял еще 2% и заскакивал выше 2882 п. Близилось сопротивление на 2900 п. На фоне санкций продавцы активизировались и не дали прорваться выше. В итоге день закрыт у 2850 п., лишь в +1%. Скорее всего, вскоре еще будут попытки выйти на максимумы осени 2024 г., а к концу года, без форс-мажоров, ждем все 3500 п.Сильнее рынка — акции газовиков: бумаги НОВАТЭКа и Газпрома прибавили по 4% на фоне ралли цен газа на хабах. Курс НОВАТЭКа вернулся над 1000 руб., а в Газпроме было выше 132 руб. Технически перспективно, а фундаментально интересно — годовой таргет 1400 руб. и 190 руб., соответственно.Слабее рынка — акции Совкомфлота (-5%). Санкции США против судов могут сильно навредить финансам корпорации и даже есть риск для выплаты дивидендов. Бумаги упали к 86 руб., технически слабо, а фундаментально стало много неопределенности.Рубль еще просел: юань +0,7%, до 13,82, а доллар +0,8%, к 102,7. Правда евро упал ниже 104,9. Ослабление рубля вызвано санкционными рисками снижения экспорта и сокращения притока валюты на рынок. Но о девальвации рубля речи не идет — жесткий цикл ЦБ и бюджетное правило в целом стабилизируют курс.
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи после сильного пятничного роста в понедельник в моменте прибавлял еще 2% и заскакивал выше 2882 п. Близилось сопротивление на 2900 п. На фоне санкций продавцы активизировались и не дали прорваться выше. В итоге день закрыт у 2850 п., лишь в +1%. Скорее всего, вскоре еще будут попытки выйти на максимумы осени 2024 г., а к концу года, без форс-мажоров, ждем все 3500 п.
Сильнее рынка — акции газовиков: бумаги НОВАТЭКа и Газпрома прибавили по 4% на фоне ралли цен газа на хабах. Курс НОВАТЭКа вернулся над 1000 руб., а в Газпроме было выше 132 руб. Технически перспективно, а фундаментально интересно — годовой таргет 1400 руб. и 190 руб., соответственно.
Слабее рынка — акции Совкомфлота (-5%). Санкции США против судов могут сильно навредить финансам корпорации и даже есть риск для выплаты дивидендов. Бумаги упали к 86 руб., технически слабо, а фундаментально стало много неопределенности.
Рубль еще просел: юань +0,7%, до 13,82, а доллар +0,8%, к 102,7. Правда евро упал ниже 104,9. Ослабление рубля вызвано санкционными рисками снижения экспорта и сокращения притока валюты на рынок. Но о девальвации рубля речи не идет — жесткий цикл ЦБ и бюджетное правило в целом стабилизируют курс.
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