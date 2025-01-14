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Борьба под 2900 - 14.01.2025, ПРАЙМ
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Борьба под 2900
Борьба под 2900 - 14.01.2025, ПРАЙМ
Борьба под 2900
Индекс МосБиржи после сильного пятничного роста в понедельник в моменте прибавлял еще 2% и заскакивал выше 2882 п. Близилось сопротивление на 2900 п. На фоне... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T09:34+0300
2025-01-14T09:35+0300
экономика
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854175978.jpg?1736836500
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи после сильного пятничного роста в понедельник в моменте прибавлял еще 2% и заскакивал выше 2882 п. Близилось сопротивление на 2900 п. На фоне санкций продавцы активизировались и не дали прорваться выше. В итоге день закрыт у 2850 п., лишь в +1%. Скорее всего, вскоре еще будут попытки выйти на максимумы осени 2024 г., а к концу года, без форс-мажоров, ждем все 3500 п.Сильнее рынка — акции газовиков: бумаги НОВАТЭКа и Газпрома прибавили по 4% на фоне ралли цен газа на хабах. Курс НОВАТЭКа вернулся над 1000 руб., а в Газпроме было выше 132 руб. Технически перспективно, а фундаментально интересно — годовой таргет 1400 руб. и 190 руб., соответственно.Слабее рынка — акции Совкомфлота (-5%). Санкции США против судов могут сильно навредить финансам корпорации и даже есть риск для выплаты дивидендов. Бумаги упали к 86 руб., технически слабо, а фундаментально стало много неопределенности.Рубль еще просел: юань +0,7%, до 13,82, а доллар +0,8%, к 102,7. Правда евро упал ниже 104,9. Ослабление рубля вызвано санкционными рисками снижения экспорта и сокращения притока валюты на рынок. Но о девальвации рубля речи не идет — жесткий цикл ЦБ и бюджетное правило в целом стабилизируют курс.
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Михаил Зельцер
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
09:34 14.01.2025 (обновлено: 09:35 14.01.2025)
 

Борьба под 2900

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи после сильного пятничного роста в понедельник в моменте прибавлял еще 2% и заскакивал выше 2882 п. Близилось сопротивление на 2900 п. На фоне санкций продавцы активизировались и не дали прорваться выше. В итоге день закрыт у 2850 п., лишь в +1%. Скорее всего, вскоре еще будут попытки выйти на максимумы осени 2024 г., а к концу года, без форс-мажоров, ждем все 3500 п.
Сильнее рынка — акции газовиков: бумаги НОВАТЭКа и Газпрома прибавили по 4% на фоне ралли цен газа на хабах. Курс НОВАТЭКа вернулся над 1000 руб., а в Газпроме было выше 132 руб. Технически перспективно, а фундаментально интересно — годовой таргет 1400 руб. и 190 руб., соответственно.
Слабее рынка — акции Совкомфлота (-5%). Санкции США против судов могут сильно навредить финансам корпорации и даже есть риск для выплаты дивидендов. Бумаги упали к 86 руб., технически слабо, а фундаментально стало много неопределенности.
Рубль еще просел: юань +0,7%, до 13,82, а доллар +0,8%, к 102,7. Правда евро упал ниже 104,9. Ослабление рубля вызвано санкционными рисками снижения экспорта и сокращения притока валюты на рынок. Но о девальвации рубля речи не идет — жесткий цикл ЦБ и бюджетное правило в целом стабилизируют курс.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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