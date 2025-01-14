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Российский рынок акций снижается на старте торгов

Российский рынок акций снижается на старте торгов - 14.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается на старте торгов

Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника снижается в пределах 1%, следует из данных Московской биржи. | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T10:06+0300

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2025-01-14T10:10+0300

экономика

российский рынок акций

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника снижается в пределах 1%, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижался на 0,82% - до 2842,73 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,43%, до 942,86 пункта.

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2025

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российский рынок акций