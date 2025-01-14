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Российский рынок акций перешел к легкому росту
Российский рынок акций перешел к легкому росту - 14.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций перешел к легкому росту
Российский рынок акций в первые часы торговой сессии перешел к незначительному повышению, следует из данных Московской биржи. | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T14:01+0300
2025-01-14T14:01+0300
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в первые часы торговой сессии перешел к незначительному повышению, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 13.50 мск повышался на 0,14% - до 2870,23 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снижался на 0,7%, до 949,88 пункта. Ранее во вторник индекс Мосбиржи максимально снижался до 2828,41 пункта. В частности, дорожают бумаги ВТБ (+3%), "Юнипро" (+2,2%), "Газпрома" (+2,1%), "Хэдхантера" (+2,2%). Дешевеют бумаги "Совкомфлота" (-2,4%), префы "Транснефти" (-1,1%), акции "Роснефти" (-0,7%), "Европлана" (-0,9%). Разнонаправленные колебания и охлаждение российского рынка акций, обусловленное в первую очередь отсутствием новостной подпитки и отсутствием идей в нефтяных бумагах, носит локальный характер, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Консерватизма участникам рынка добавит и корректирующаяся вниз нефть, поэтому сегодня склонны ждать паузу в росте рынка. Это, впрочем, не меняет текущий взгляд на рынок акций: цели по росту индекса в район 2900-3000 пунктов, по моему мнению, технически остаются актуальными", - добавляет он. Основной причиной затухания инвестиционного оптимизма стало непонимание влияния новых санкций США на отечественную нефтяную отрасль, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Пока и мы не можем сказать, как новые рестрикции отразятся на бизнесе нефтяных компаний, а также на притоке валюты в страну. Есть мнение, что значительная доля выпадающих доходов будет компенсирована взлетевшими ценами на нефть, а очень скоро противодействие незаконным с точки зрения международного права ограничениям будет найдено", - добавляет он.
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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций перешел к легкому росту
Российский рынок акций по индексу Мосбиржи вырос на 0,14%, до 2870,23 пункта
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в первые часы торговой сессии перешел к незначительному повышению, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 13.50 мск повышался на 0,14% - до 2870,23 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снижался на 0,7%, до 949,88 пункта.
Ранее во вторник индекс Мосбиржи максимально снижался до 2828,41 пункта.
В частности, дорожают бумаги ВТБ (+3%), "Юнипро" (+2,2%), "Газпрома" (+2,1%), "Хэдхантера" (+2,2%). Дешевеют бумаги "Совкомфлота" (-2,4%), префы "Транснефти" (-1,1%), акции "Роснефти" (-0,7%), "Европлана" (-0,9%).
Разнонаправленные колебания и охлаждение российского рынка акций, обусловленное в первую очередь отсутствием новостной подпитки и отсутствием идей в нефтяных бумагах, носит локальный характер, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
"Консерватизма участникам рынка добавит и корректирующаяся вниз нефть, поэтому сегодня склонны ждать паузу в росте рынка. Это, впрочем, не меняет текущий взгляд на рынок акций: цели по росту индекса в район 2900-3000 пунктов, по моему мнению, технически остаются актуальными", - добавляет он.
Основной причиной затухания инвестиционного оптимизма стало непонимание влияния новых санкций США на отечественную нефтяную отрасль, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Пока и мы не можем сказать, как новые рестрикции отразятся на бизнесе нефтяных компаний, а также на притоке валюты в страну. Есть мнение, что значительная доля выпадающих доходов будет компенсирована взлетевшими ценами на нефть, а очень скоро противодействие незаконным с точки зрения международного права ограничениям будет найдено", - добавляет он.
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