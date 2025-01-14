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Российский рынок акций завершил торги вторника снижением
Российский рынок акций завершил торги вторника снижением - 14.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил торги вторника снижением
Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника понизился на 0,23%, следует из данных Московской биржи. | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T18:57+0300
2025-01-14T18:57+0300
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника понизился на 0,23%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,23%, до 2 859,51 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 1,02%, до 946,81 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,93%, до 870,87 пункта.
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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций завершил торги вторника снижением
Российский рынок акций по индексу Мосбиржи снизился на 0,23%, до 2859,51 пункта
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника понизился на 0,23%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,23%, до 2 859,51 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 1,02%, до 946,81 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,93%, до 870,87 пункта.
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