https://1prime.ru/20250114/rynok-854195868.html

Российский рынок акций завершил торги вторника снижением

Российский рынок акций завершил торги вторника снижением - 14.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил торги вторника снижением

Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника понизился на 0,23%, следует из данных Московской биржи. | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T18:57+0300

2025-01-14T18:57+0300

2025-01-14T18:57+0300

экономика

российский рынок акций

биржевые торги

индекс мосбиржи

индекс ртс

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/78/841357850_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_06380a0455e3e6fc6d159ecb6ca16ca7.jpg

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника понизился на 0,23%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,23%, до 2 859,51 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 1,02%, до 946,81 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,93%, до 870,87 пункта.

https://1prime.ru/20250114/zoloto-854195733.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс