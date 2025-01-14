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"Или будете учить русский". Рютте выступил с дерзкой речью в Европарламенте

"Или будете учить русский". Рютте выступил с дерзкой речью в Европарламенте - 14.01.2025, ПРАЙМ

"Или будете учить русский". Рютте выступил с дерзкой речью в Европарламенте

Странам — членам Евросоюза через четыре-пять лет придется учить русский язык, если они не увеличат существенно расходы на оборону с нынешних 2% ВВП, заявил... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T10:01+0300

2025-01-14T10:01+0300

2025-01-14T10:01+0300

нато

ес

марк рютте

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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Странам — членам Евросоюза через четыре-пять лет придется учить русский язык, если они не увеличат существенно расходы на оборону с нынешних 2% ВВП, заявил генсек НАТО Марк Рютте."Если мы этого не сделаем, через четыре-пять лет нам придется идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию", — сказал он в ходе выступления в Европарламенте в Брюсселе.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн подчеркнул, что Евросоюзу придется тратить на оборону до 10% от ВВП, если он будет укреплять ее вне Североатлантического альянса.Рютте призвал Евросоюз не создавать барьеров, которые препятствовали бы компаниям из стран НАТО, не состоящих в ЕС, принимать участие в укреплении военной промышленности объединения.Как подчеркнул генсек, подобные ограничения лишь провоцируют рост расходов, ведут к усложнению производства и препятствуют внедрению инноваций.Рютте также подчеркнул, что целевые показатели военного потенциала НАТО могут потребовать от стран-участниц расходов на оборону до уровня 3,7% ВВП. Но этот показатель можно снизить за счет инноваций и совместных закупок, добавил генсек.

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нато, ес, марк рютте