Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Или будете учить русский". Рютте выступил с дерзкой речью в Европарламенте - 14.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250114/ryutte-854176623.html
"Или будете учить русский". Рютте выступил с дерзкой речью в Европарламенте
"Или будете учить русский". Рютте выступил с дерзкой речью в Европарламенте - 14.01.2025, ПРАЙМ
"Или будете учить русский". Рютте выступил с дерзкой речью в Европарламенте
Странам — членам Евросоюза через четыре-пять лет придется учить русский язык, если они не увеличат существенно расходы на оборону с нынешних 2% ВВП, заявил... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T10:01+0300
2025-01-14T10:01+0300
нато
ес
марк рютте
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849488765_0:206:2910:1843_1920x0_80_0_0_b86dc02a8b84a9d35a407782cfad20c2.jpg
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Странам — членам Евросоюза через четыре-пять лет придется учить русский язык, если они не увеличат существенно расходы на оборону с нынешних 2% ВВП, заявил генсек НАТО Марк Рютте."Если мы этого не сделаем, через четыре-пять лет нам придется идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию", — сказал он в ходе выступления в Европарламенте в Брюсселе.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн подчеркнул, что Евросоюзу придется тратить на оборону до 10% от ВВП, если он будет укреплять ее вне Североатлантического альянса.Рютте призвал Евросоюз не создавать барьеров, которые препятствовали бы компаниям из стран НАТО, не состоящих в ЕС, принимать участие в укреплении военной промышленности объединения.Как подчеркнул генсек, подобные ограничения лишь провоцируют рост расходов, ведут к усложнению производства и препятствуют внедрению инноваций.Рютте также подчеркнул, что целевые показатели военного потенциала НАТО могут потребовать от стран-участниц расходов на оборону до уровня 3,7% ВВП. Но этот показатель можно снизить за счет инноваций и совместных закупок, добавил генсек.
https://1prime.ru/20250109/ryutte--854096592.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849488765_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_a5136994b961368a2f8a450dbd911637.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нато, ес, марк рютте
НАТО, ЕС, Марк Рютте
10:01 14.01.2025
 
"Или будете учить русский". Рютте выступил с дерзкой речью в Европарламенте

Рютте призвал членов ЕС нарастить оборонные расходы, чтобы не "учить русский"

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Странам — членам Евросоюза через четыре-пять лет придется учить русский язык, если они не увеличат существенно расходы на оборону с нынешних 2% ВВП, заявил генсек НАТО Марк Рютте.
"Если мы этого не сделаем, через четыре-пять лет нам придется идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию", — сказал он в ходе выступления в Европарламенте в Брюсселе.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Он подчеркнул, что Евросоюзу придется тратить на оборону до 10% от ВВП, если он будет укреплять ее вне Североатлантического альянса.
Саммит ЕС - АСЕАН в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
Рютте призвал "сделать все", чтобы Украина продолжала боевые действия
9 января, 14:36
Рютте призвал Евросоюз не создавать барьеров, которые препятствовали бы компаниям из стран НАТО, не состоящих в ЕС, принимать участие в укреплении военной промышленности объединения.
Как подчеркнул генсек, подобные ограничения лишь провоцируют рост расходов, ведут к усложнению производства и препятствуют внедрению инноваций.
Рютте также подчеркнул, что целевые показатели военного потенциала НАТО могут потребовать от стран-участниц расходов на оборону до уровня 3,7% ВВП. Но этот показатель можно снизить за счет инноваций и совместных закупок, добавил генсек.
 
НАТОЕСМарк Рютте
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала