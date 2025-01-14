https://1prime.ru/20250114/ryutte-854176623.html
"Или будете учить русский". Рютте выступил с дерзкой речью в Европарламенте
"Или будете учить русский". Рютте выступил с дерзкой речью в Европарламенте - 14.01.2025, ПРАЙМ
"Или будете учить русский". Рютте выступил с дерзкой речью в Европарламенте
Странам — членам Евросоюза через четыре-пять лет придется учить русский язык, если они не увеличат существенно расходы на оборону с нынешних 2% ВВП, заявил... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T10:01+0300
2025-01-14T10:01+0300
2025-01-14T10:01+0300
нато
ес
марк рютте
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849488765_0:206:2910:1843_1920x0_80_0_0_b86dc02a8b84a9d35a407782cfad20c2.jpg
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Странам — членам Евросоюза через четыре-пять лет придется учить русский язык, если они не увеличат существенно расходы на оборону с нынешних 2% ВВП, заявил генсек НАТО Марк Рютте."Если мы этого не сделаем, через четыре-пять лет нам придется идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию", — сказал он в ходе выступления в Европарламенте в Брюсселе.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн подчеркнул, что Евросоюзу придется тратить на оборону до 10% от ВВП, если он будет укреплять ее вне Североатлантического альянса.Рютте призвал Евросоюз не создавать барьеров, которые препятствовали бы компаниям из стран НАТО, не состоящих в ЕС, принимать участие в укреплении военной промышленности объединения.Как подчеркнул генсек, подобные ограничения лишь провоцируют рост расходов, ведут к усложнению производства и препятствуют внедрению инноваций.Рютте также подчеркнул, что целевые показатели военного потенциала НАТО могут потребовать от стран-участниц расходов на оборону до уровня 3,7% ВВП. Но этот показатель можно снизить за счет инноваций и совместных закупок, добавил генсек.
https://1prime.ru/20250109/ryutte--854096592.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849488765_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_a5136994b961368a2f8a450dbd911637.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, ес, марк рютте
"Или будете учить русский". Рютте выступил с дерзкой речью в Европарламенте
Рютте призвал членов ЕС нарастить оборонные расходы, чтобы не "учить русский"
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Странам — членам Евросоюза через четыре-пять лет придется учить русский язык, если они не увеличат существенно расходы на оборону с нынешних 2% ВВП, заявил генсек НАТО Марк Рютте.
"Если мы этого не сделаем, через четыре-пять лет нам придется идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию", — сказал он в ходе выступления в Европарламенте в Брюсселе.
Он подчеркнул, что Евросоюзу придется тратить на оборону до 10% от ВВП, если он будет укреплять ее вне Североатлантического альянса.
Рютте призвал "сделать все", чтобы Украина продолжала боевые действия
Рютте призвал Евросоюз не создавать барьеров, которые препятствовали бы компаниям из стран НАТО, не состоящих в ЕС, принимать участие в укреплении военной промышленности объединения.
Как подчеркнул генсек, подобные ограничения лишь провоцируют рост расходов, ведут к усложнению производства и препятствуют внедрению инноваций.
Рютте также подчеркнул, что целевые показатели военного потенциала НАТО могут потребовать от стран-участниц расходов на оборону до уровня 3,7% ВВП. Но этот показатель можно снизить за счет инноваций и совместных закупок, добавил генсек.