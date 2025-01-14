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РЖД расширили подходы к одной из крупных развязок БАМа - 14.01.2025, ПРАЙМ
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РЖД расширили подходы к одной из крупных развязок БАМа
РЖД расширили подходы к одной из крупных развязок БАМа - 14.01.2025, ПРАЙМ
РЖД расширили подходы к одной из крупных развязок БАМа
РЖД расширили подходы к одной из крупных развязок Байкало-Амурской магистрали - станции Новый Ургал, сообщила компания. | 14.01.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. РЖД расширили подходы к одной из крупных развязок Байкало-Амурской магистрали - станции Новый Ургал, сообщила компания. "Расширили подходы к одной из крупных развязок БАМа - станции Новый Ургал. С запада от нее поезда поехали по вторым путям перегона Буреинск - Новый Ургал, с востока - двухпутка появилась на участке Чемчуко - Мугуле", - говорится в сообщении. В компании рассказали, что объекты расположены на заболоченной территории. В местах, где возможно подтопление, обустроили бермы и водопропускные трубы, а земляное полотно подняли на высоту до 7 метров, в общей сложности переработали почти 240 тысяч кубометров грунта, добавили РЖД. Всего во время модернизации перегонов уложили 10 километров пути и 11 стрелочных переводов, возвели 2 моста, уточнил перевозчик. Строительство вторых путей на подходах к Новому Ургалу увеличило провозную способность прилегающих участков магистрали Февральск - Новый Ургал и Новый Ургал - Комсомольск-на-Амуре, отметили в сообщении.
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россия, ржд, бам
РОССИЯ, РЖД, БАМ
10:41 14.01.2025
 
РЖД расширили подходы к одной из крупных развязок БАМа

РЖД расширили подходы к одной из крупных развязок БАМа - станции Новый Ургал

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. РЖД расширили подходы к одной из крупных развязок Байкало-Амурской магистрали - станции Новый Ургал, сообщила компания.
"Расширили подходы к одной из крупных развязок БАМа - станции Новый Ургал. С запада от нее поезда поехали по вторым путям перегона Буреинск - Новый Ургал, с востока - двухпутка появилась на участке Чемчуко - Мугуле", - говорится в сообщении.
В компании рассказали, что объекты расположены на заболоченной территории. В местах, где возможно подтопление, обустроили бермы и водопропускные трубы, а земляное полотно подняли на высоту до 7 метров, в общей сложности переработали почти 240 тысяч кубометров грунта, добавили РЖД. Всего во время модернизации перегонов уложили 10 километров пути и 11 стрелочных переводов, возвели 2 моста, уточнил перевозчик.
Строительство вторых путей на подходах к Новому Ургалу увеличило провозную способность прилегающих участков магистрали Февральск - Новый Ургал и Новый Ургал - Комсомольск-на-Амуре, отметили в сообщении.
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