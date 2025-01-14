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Санду обвинила "Газпром" в создании энергетического кризиса

Санду обвинила "Газпром" в создании энергетического кризиса - 14.01.2025, ПРАЙМ

Санду обвинила "Газпром" в создании энергетического кризиса

Президент Молдавии Майя Санду обвинила "Газпром" в создании энергетического кризиса в республике. | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T14:47+0300

2025-01-14T14:47+0300

2025-01-14T14:47+0300

энергетика

майя санду

молдавия

газпром

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КИШИНЕВ, 14 янв – ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду обвинила "Газпром" в создании энергетического кризиса в республике. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. "Энергетический кризис спровоцирован тем, что "Газпром" отказался поставлять природный газ на левый берег Днестра. Цель гуманитарного кризиса, спровоцированного Кремлем на левом берегу Днестра, провоцирование политического кризиса в Молдавии и эскалация ситуации", — заявила Санду на брифинге после заседания Высшего совета безопасности. Также, по словам молдавского президента, представители официального Кишинева с ноября обращались к властям Приднестровья с предложением о помощи, но они якобы остались без ответа. "Ведутся переговоры с международными организациями и неправительственным сектором о доставке помощи на левый берег (Днестра – ред.). Однако Тирасполь категорически отказывается принимать любую помощь", - сказала Санду. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.

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майя санду, молдавия, газпром