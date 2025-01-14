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Санду рассказала, как Молдавия обеспечивает потребности в электроэнергии

Санду рассказала, как Молдавия обеспечивает потребности в электроэнергии - 14.01.2025, ПРАЙМ

Санду рассказала, как Молдавия обеспечивает потребности в электроэнергии

Молдавия обеспечивает почти половину потребностей в электроэнергии за счет своих ресурсов, остальная часть идет из-за рубежа, сообщила журналистам на брифинге... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T15:58+0300

2025-01-14T15:58+0300

2025-01-14T15:59+0300

молдавия

приднестровье

майя санду

молдавская грэс

электроэнергия

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КИШИНЕВ, 14 янв – ПРАЙМ. Молдавия обеспечивает почти половину потребностей в электроэнергии за счет своих ресурсов, остальная часть идет из-за рубежа, сообщила журналистам на брифинге по итогам заседания совбеза республики президент страны Майя Санду. С 16 декабря в Молдавии действует режим ЧП в энергетике. Премьер страны Дорин Речан ранее сказал, что республика может столкнуться с дефицитом электричества, так как расположенная на территории Приднестровья Молдавская ГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. По словам Санду, правый берег покрывает почти половину своих потребностей за счет внутренних источников, остальная часть электроэнергии поступает по импорту, преимущественно из Румынии. Она отметила, что молдавские власти предпринимают усилия для подключения 12 населенных пунктов, находящихся под контролем Кишинева, но подключенных к энергетической системе Приднестровья. Санду добавила, что для этого требуется согласие Тирасполя. В случае подключения этих населенных пунктов к газовой системе потребуется больше времени, но важно выполнить эти задачи, сообщила она и признала, что цены на электро- и теплоэнергию значительно выше, чем в непризнанной ПМР. "Я прекрасно понимаю, что и на правом берегу Днестра людям тяжело платить рыночные цены за газ и электроэнергию. Мы проходим через сложный период — международные цены очень высоки. Мы можем предлагать лишь то, что позволяют ресурсы страны", — заявила Санду. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов. Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в ПМР. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.

https://1prime.ru/20250114/moldaviya-854184030.html

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приднестровье

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молдавия, приднестровье, майя санду, молдавская грэс, электроэнергия