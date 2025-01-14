Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Санду рассказала, как Молдавия обеспечивает потребности в электроэнергии - 14.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250114/sandu-854190083.html
Санду рассказала, как Молдавия обеспечивает потребности в электроэнергии
Санду рассказала, как Молдавия обеспечивает потребности в электроэнергии - 14.01.2025, ПРАЙМ
Санду рассказала, как Молдавия обеспечивает потребности в электроэнергии
Молдавия обеспечивает почти половину потребностей в электроэнергии за счет своих ресурсов, остальная часть идет из-за рубежа, сообщила журналистам на брифинге... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T15:58+0300
2025-01-14T15:59+0300
молдавия
приднестровье
майя санду
молдавская грэс
электроэнергия
https://cdnn.1prime.ru/img/84210/56/842105684_0:0:2960:1665_1920x0_80_0_0_6e5cb5fd78636067a7c5bb6b288ad4e4.jpg
КИШИНЕВ, 14 янв – ПРАЙМ. Молдавия обеспечивает почти половину потребностей в электроэнергии за счет своих ресурсов, остальная часть идет из-за рубежа, сообщила журналистам на брифинге по итогам заседания совбеза республики президент страны Майя Санду. С 16 декабря в Молдавии действует режим ЧП в энергетике. Премьер страны Дорин Речан ранее сказал, что республика может столкнуться с дефицитом электричества, так как расположенная на территории Приднестровья Молдавская ГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. По словам Санду, правый берег покрывает почти половину своих потребностей за счет внутренних источников, остальная часть электроэнергии поступает по импорту, преимущественно из Румынии. Она отметила, что молдавские власти предпринимают усилия для подключения 12 населенных пунктов, находящихся под контролем Кишинева, но подключенных к энергетической системе Приднестровья. Санду добавила, что для этого требуется согласие Тирасполя. В случае подключения этих населенных пунктов к газовой системе потребуется больше времени, но важно выполнить эти задачи, сообщила она и признала, что цены на электро- и теплоэнергию значительно выше, чем в непризнанной ПМР. "Я прекрасно понимаю, что и на правом берегу Днестра людям тяжело платить рыночные цены за газ и электроэнергию. Мы проходим через сложный период — международные цены очень высоки. Мы можем предлагать лишь то, что позволяют ресурсы страны", — заявила Санду. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов. Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в ПМР. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.
https://1prime.ru/20250114/moldaviya-854184030.html
молдавия
приднестровье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84210/56/842105684_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_df2793fd128bad8f1cdbe5c623f5b8d1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
молдавия, приднестровье, майя санду, молдавская грэс, электроэнергия
МОЛДАВИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Майя Санду, Молдавская ГРЭС, электроэнергия
15:58 14.01.2025 (обновлено: 15:59 14.01.2025)
 
Санду рассказала, как Молдавия обеспечивает потребности в электроэнергии

Санду: Молдавия покрывает половину потребностей в электричестве своими ресурсами

© Sputnik | Перейти в медиабанкМайя Санду
Майя Санду
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 14 янв – ПРАЙМ. Молдавия обеспечивает почти половину потребностей в электроэнергии за счет своих ресурсов, остальная часть идет из-за рубежа, сообщила журналистам на брифинге по итогам заседания совбеза республики президент страны Майя Санду.
С 16 декабря в Молдавии действует режим ЧП в энергетике. Премьер страны Дорин Речан ранее сказал, что республика может столкнуться с дефицитом электричества, так как расположенная на территории Приднестровья Молдавская ГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.
По словам Санду, правый берег покрывает почти половину своих потребностей за счет внутренних источников, остальная часть электроэнергии поступает по импорту, преимущественно из Румынии.
Она отметила, что молдавские власти предпринимают усилия для подключения 12 населенных пунктов, находящихся под контролем Кишинева, но подключенных к энергетической системе Приднестровья. Санду добавила, что для этого требуется согласие Тирасполя. В случае подключения этих населенных пунктов к газовой системе потребуется больше времени, но важно выполнить эти задачи, сообщила она и признала, что цены на электро- и теплоэнергию значительно выше, чем в непризнанной ПМР.
"Я прекрасно понимаю, что и на правом берегу Днестра людям тяжело платить рыночные цены за газ и электроэнергию. Мы проходим через сложный период — международные цены очень высоки. Мы можем предлагать лишь то, что позволяют ресурсы страны", — заявила Санду.
В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов. Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в ПМР. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
Молдавия в 2024 году увеличила потребление газа до 790 млн кубометров
14:00
 
МОЛДАВИЯПРИДНЕСТРОВЬЕМайя СандуМолдавская ГРЭСэлектроэнергия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала