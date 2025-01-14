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Лавров прокомментировал новые санкции США против энергетики России и Сербии - 14.01.2025, ПРАЙМ
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Лавров прокомментировал новые санкции США против энергетики России и Сербии
Лавров прокомментировал новые санкции США против энергетики России и Сербии - 14.01.2025, ПРАЙМ
Лавров прокомментировал новые санкции США против энергетики России и Сербии
Администрация уходящего американского президента Джо Байдена новыми антироссийскими санкциями в сфере энергетики рассчитывает "подложить свинью" как Сербии, так | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T12:20+0300
2025-01-14T12:22+0300
энергетика
мид рф
сербия
сергей лавров
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Администрация уходящего американского президента Джо Байдена новыми антироссийскими санкциями в сфере энергетики рассчитывает "подложить свинью" как Сербии, так и администрации следующего президента Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Поэтому когда сейчас американцы, даже не американцы в целом, а администрация Байдена, у демократов есть такие манеры в политике американской, напоследок нагадить следующей администрации", - сказал глава МИД на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в прошлом году."Сейчас хотят одновременно подложить свинью, говоря по-русски, и сербам, и администрации Трампа", - отметил Лавров.По словам главы МИД, США и Евросоюз выламывают руки Сербии, требуя предать Россию через присоединение к антироссийским санкциям в обмен на вступление в Евросоюз."Сербии выламывают руки. И когда президент (Сербии Александр) Вучич говорит: "Мы не свернем с курса на вступление в Евросоюз" долгие годы, и все эти долгие годы в ответ он слышит: "Да, мы вас здесь ждем, но для этого надо сперва признать независимость Косово", то есть сербский народ, сербского президента приглашают к самоунижению", - отметил глава российской дипломатии."И, во-вторых, "вы конечно должны присоединиться ко всем санкциям Европейского союза против Российской Федерации". То есть одновременно с приглашением к самоунижению требуют предать своего союзника", - добавил Лавров.
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мид рф, сербия, сергей лавров, санкции против рф, сша
Энергетика, МИД РФ, СЕРБИЯ, Сергей Лавров, санкции против РФ, США
12:20 14.01.2025 (обновлено: 12:22 14.01.2025)
 
Лавров прокомментировал новые санкции США против энергетики России и Сербии

Лавров: администрация Байдена хочет "подложить свинью" Сербии и Трампу новыми санкциями

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГлава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО
Глава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Администрация уходящего американского президента Джо Байдена новыми антироссийскими санкциями в сфере энергетики рассчитывает "подложить свинью" как Сербии, так и администрации следующего президента Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Поэтому когда сейчас американцы, даже не американцы в целом, а администрация Байдена, у демократов есть такие манеры в политике американской, напоследок нагадить следующей администрации", - сказал глава МИД на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в прошлом году.
"Сейчас хотят одновременно подложить свинью, говоря по-русски, и сербам, и администрации Трампа", - отметил Лавров.
По словам главы МИД, США и Евросоюз выламывают руки Сербии, требуя предать Россию через присоединение к антироссийским санкциям в обмен на вступление в Евросоюз.
Совкомфлот
"Совкомфлот" продолжит работу по минимизации негативного влияния санкций
10:01
"Сербии выламывают руки. И когда президент (Сербии Александр) Вучич говорит: "Мы не свернем с курса на вступление в Евросоюз" долгие годы, и все эти долгие годы в ответ он слышит: "Да, мы вас здесь ждем, но для этого надо сперва признать независимость Косово", то есть сербский народ, сербского президента приглашают к самоунижению", - отметил глава российской дипломатии.
"И, во-вторых, "вы конечно должны присоединиться ко всем санкциям Европейского союза против Российской Федерации". То есть одновременно с приглашением к самоунижению требуют предать своего союзника", - добавил Лавров.
 
ЭнергетикаМИД РФСЕРБИЯСергей Лавровсанкции против РФСША
 
 
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