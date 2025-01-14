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Лавров прокомментировал новые санкции США против энергетики России и Сербии

Лавров прокомментировал новые санкции США против энергетики России и Сербии - 14.01.2025, ПРАЙМ

Лавров прокомментировал новые санкции США против энергетики России и Сербии

Администрация уходящего американского президента Джо Байдена новыми антироссийскими санкциями в сфере энергетики рассчитывает "подложить свинью" как Сербии, так | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T12:20+0300

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энергетика

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Администрация уходящего американского президента Джо Байдена новыми антироссийскими санкциями в сфере энергетики рассчитывает "подложить свинью" как Сербии, так и администрации следующего президента Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Поэтому когда сейчас американцы, даже не американцы в целом, а администрация Байдена, у демократов есть такие манеры в политике американской, напоследок нагадить следующей администрации", - сказал глава МИД на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в прошлом году."Сейчас хотят одновременно подложить свинью, говоря по-русски, и сербам, и администрации Трампа", - отметил Лавров.По словам главы МИД, США и Евросоюз выламывают руки Сербии, требуя предать Россию через присоединение к антироссийским санкциям в обмен на вступление в Евросоюз."Сербии выламывают руки. И когда президент (Сербии Александр) Вучич говорит: "Мы не свернем с курса на вступление в Евросоюз" долгие годы, и все эти долгие годы в ответ он слышит: "Да, мы вас здесь ждем, но для этого надо сперва признать независимость Косово", то есть сербский народ, сербского президента приглашают к самоунижению", - отметил глава российской дипломатии."И, во-вторых, "вы конечно должны присоединиться ко всем санкциям Европейского союза против Российской Федерации". То есть одновременно с приглашением к самоунижению требуют предать своего союзника", - добавил Лавров.

https://1prime.ru/20250114/sovkomflot-854176757.html

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мид рф, сербия, сергей лавров, санкции против рф, сша