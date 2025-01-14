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Масштабный сбой произошел в работе Рунета
Масштабный сбой произошел в работе Рунета - 14.01.2025, ПРАЙМ
Масштабный сбой произошел в работе Рунета
В работе Рунета произошел масштабный сбой, из-за которого многие сайты в доменных зонах .рф и .ru не открываются. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T17:43+0300
2025-01-14T17:43+0300
2025-01-14T17:43+0300
россия
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. В работе Рунета произошел масштабный сбой, из-за которого многие сайты в доменных зонах .рф и .ru не открываются. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.Отмечается, что пользователи столкнулись с проблемами при попытке открыть сайты операторов связи, банков, сервисов таких как "Яндекс", "Ростелеком", "Дом.ру", "Мос.ру", а также других российских сайтов.Также были отмечены перебои в работе мессенджеров, маркетплейсов и социальных сетей, включая TikTok.
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россия
Масштабный сбой произошел в работе Рунета
Масштабный сбой произошел в работе Рунета, многие сайты не открываются
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. В работе Рунета произошел масштабный сбой, из-за которого многие сайты в доменных зонах .рф и .ru не открываются. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
Отмечается, что пользователи столкнулись с проблемами при попытке открыть сайты операторов связи, банков, сервисов таких как "Яндекс", "Ростелеком", "Дом.ру", "Мос.ру", а также других российских сайтов.
Также были отмечены перебои в работе мессенджеров, маркетплейсов и социальных сетей, включая TikTok.
Роскомнадзор подтвердил сбой в работе сервисов Рунета