https://1prime.ru/20250114/sboy-854194572.html

Эксперт назвал последствия сбоя в крупных российских дата-центрах

Эксперт назвал последствия сбоя в крупных российских дата-центрах - 14.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвал последствия сбоя в крупных российских дата-центрах

Сбой в крупных дата-центрах РФ может быть причиной некорректной работы интернет-сервисов - такой масштабный сбой может потянуть за собой череду отключений... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T18:13+0300

2025-01-14T18:13+0300

2025-01-14T18:13+0300

происшествия

россия

дата-центр

сбой

сервисы

https://cdnn.1prime.ru/img/83285/66/832856684_0:2:3041:1713_1920x0_80_0_0_c20b3a85a610232c6a518c86f3ad6855.jpg

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Сбой в крупных дата-центрах РФ может быть причиной некорректной работы интернет-сервисов - такой масштабный сбой может потянуть за собой череду отключений других систем, сообщил РИА Новости СЕО группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов. Ранее во вторник произошел сбой в работе Рунета: пользователи жаловались, что многие сайты как на домашнем, так и на мобильном интернете в доменных зонах .рф и .ru не открываются. В частности, согласно детектору отслеживания сбоев, фиксируются жалобы на работу операторов связи, банков, сервисов "Яндекса", "Ростелекома", "Дом.ру", "Мос.ру", а также других российских сайтов. Кроме того, наблюдаются сбои в работе мессенджеров, маркетплейсов, социальных сетей, в том числе TikTok. "Такой масштабный сбой может быть связан с несколькими факторами: сбои в группе крупных дата-центров в рф - в местах, где расположены рабочие сервера и данные крупных компаний, сайтов, веб-сервисов, мог произойти масштабный сбой, который потянул за собой череду отключений других систем", - сказал Аверьянов. Он добавил, что подобные сбои всегда наносят ущерб большому числу крупных компаний, поэтому после происшествия все стараются починить в минимальные сроки. "Часть сервисов все же осталась работоспособной. Это подтверждает то, что проблема могла касаться лишь части дата-центров, и сервисы компаний, у которых данные и основные ресурсы размещены в других дата-центрах, не подвергнутых сбою, продолжили работу", - отметил эксперт. Российская система доменных имен (DNS) работает без сбоев, как и инфраструктура доменов .ru и .рф, сообщили РИА Новости в Координационном центре доменов.

https://1prime.ru/20250114/domeny-854194084.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дата-центр, сбой, сервисы