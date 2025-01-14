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Эксперт назвал последствия сбоя в крупных российских дата-центрах - 14.01.2025, ПРАЙМ
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Эксперт назвал последствия сбоя в крупных российских дата-центрах
Эксперт назвал последствия сбоя в крупных российских дата-центрах - 14.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал последствия сбоя в крупных российских дата-центрах
Сбой в крупных дата-центрах РФ может быть причиной некорректной работы интернет-сервисов - такой масштабный сбой может потянуть за собой череду отключений... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T18:13+0300
2025-01-14T18:13+0300
происшествия
россия
дата-центр
сбой
сервисы
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Сбой в крупных дата-центрах РФ может быть причиной некорректной работы интернет-сервисов - такой масштабный сбой может потянуть за собой череду отключений других систем, сообщил РИА Новости СЕО группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов. Ранее во вторник произошел сбой в работе Рунета: пользователи жаловались, что многие сайты как на домашнем, так и на мобильном интернете в доменных зонах .рф и .ru не открываются. В частности, согласно детектору отслеживания сбоев, фиксируются жалобы на работу операторов связи, банков, сервисов "Яндекса", "Ростелекома", "Дом.ру", "Мос.ру", а также других российских сайтов. Кроме того, наблюдаются сбои в работе мессенджеров, маркетплейсов, социальных сетей, в том числе TikTok. "Такой масштабный сбой может быть связан с несколькими факторами: сбои в группе крупных дата-центров в рф - в местах, где расположены рабочие сервера и данные крупных компаний, сайтов, веб-сервисов, мог произойти масштабный сбой, который потянул за собой череду отключений других систем", - сказал Аверьянов. Он добавил, что подобные сбои всегда наносят ущерб большому числу крупных компаний, поэтому после происшествия все стараются починить в минимальные сроки. "Часть сервисов все же осталась работоспособной. Это подтверждает то, что проблема могла касаться лишь части дата-центров, и сервисы компаний, у которых данные и основные ресурсы размещены в других дата-центрах, не подвергнутых сбою, продолжили работу", - отметил эксперт. Российская система доменных имен (DNS) работает без сбоев, как и инфраструктура доменов .ru и .рф, сообщили РИА Новости в Координационном центре доменов.
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7 495 645-6601
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россия, дата-центр, сбой, сервисы
Происшествия, РОССИЯ, дата-центр, сбой, сервисы
18:13 14.01.2025
 
Эксперт назвал последствия сбоя в крупных российских дата-центрах

Аверьянов: сбой в дата-центрах в РФ может быть причиной плохой работы сервисов

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкРабота за ноутбуком
Работа за ноутбуком - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Сбой в крупных дата-центрах РФ может быть причиной некорректной работы интернет-сервисов - такой масштабный сбой может потянуть за собой череду отключений других систем, сообщил РИА Новости СЕО группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов.
Ранее во вторник произошел сбой в работе Рунета: пользователи жаловались, что многие сайты как на домашнем, так и на мобильном интернете в доменных зонах .рф и .ru не открываются. В частности, согласно детектору отслеживания сбоев, фиксируются жалобы на работу операторов связи, банков, сервисов "Яндекса", "Ростелекома", "Дом.ру", "Мос.ру", а также других российских сайтов. Кроме того, наблюдаются сбои в работе мессенджеров, маркетплейсов, социальных сетей, в том числе TikTok.
"Такой масштабный сбой может быть связан с несколькими факторами: сбои в группе крупных дата-центров в рф - в местах, где расположены рабочие сервера и данные крупных компаний, сайтов, веб-сервисов, мог произойти масштабный сбой, который потянул за собой череду отключений других систем", - сказал Аверьянов.
Он добавил, что подобные сбои всегда наносят ущерб большому числу крупных компаний, поэтому после происшествия все стараются починить в минимальные сроки. "Часть сервисов все же осталась работоспособной. Это подтверждает то, что проблема могла касаться лишь части дата-центров, и сервисы компаний, у которых данные и основные ресурсы размещены в других дата-центрах, не подвергнутых сбою, продолжили работу", - отметил эксперт.
Российская система доменных имен (DNS) работает без сбоев, как и инфраструктура доменов .ru и .рф, сообщили РИА Новости в Координационном центре доменов.
IT-специалист - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
В Координационном центре оценили работу доменов .RU и .РФ на фоне сбоя
18:02
 
ПроисшествияРОССИЯдата-центрсбойсервисы
 
 
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