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Сбой Рунета не повлиял на работу большинства сервисов, сообщили СМИ

Сбой Рунета не повлиял на работу большинства сервисов, сообщили СМИ - 14.01.2025, ПРАЙМ

Сбой Рунета не повлиял на работу большинства сервисов, сообщили СМИ

Сбой в Рунете не затронул крупные российские онлайн-банки, приложения и сайты отечественных ритейлеров, а также приложения операторов каршеринга и АЗС,... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T19:46+0300

2025-01-14T19:46+0300

2025-01-14T19:46+0300

россия

массовый сбой

онлайн-сервисы

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Сбой в Рунете не затронул крупные российские онлайн-банки, приложения и сайты отечественных ритейлеров, а также приложения операторов каршеринга и АЗС, убедились корреспонденты РИА Новости. Масштабный сбой произошел в работе Рунета во вторник около 17.00 мск. Многие пользователи жаловались, что сайты в доменных зонах .рф и .ru не открываются. Согласно детектору по отслеживаю сбоев, жалобы фиксировались по операторам связи, банкам, сервисам "Яндекса", "Ростелекома", "Дом.ру", "Мос.ру", а также другим российским сайтам. Кроме того, были сбои в работе мессенджеров, маркетплейсов, социальных сетей, в том числе TikTok. На фоне проблем с Рунетом операторы связи "Ростелеком", "Билайн", Т2, "Мегафон" сообщали, что их сети работают в штатном режиме, а проблемы с доступом в интернет происходят по независящим от них причинам. "Пятерочка", "Вкусвилл", "Перекресток", "Магнит" и "Ашан" продолжали работу, несмотря на сбой Рунета, проверили корреспонденты РИА Новости. Сложности с доступом наблюдались при заказе в приложении "Вкусно - и точка". В компании это объяснили перебоями в работе интернета. Позже проблема была устранена, и работоспособность приложения восстановлена. Онлайн-приложения Сбербанка, Т-банка и Газпромбанка также успешно выдержали сбои Рунета и продолжали работать. Система аварийного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС" на фоне проблем с доступом в интернет стабильно работала на всей территории РФ. Приложение "АЗС Татнефть" работало бесперебойно, проблем с доступом к нему не было, рассказали агентству клиенты сети. В Telegram-канале "Сеть АЗС "Татнефть" также не сообщалось о сбоях в работе приложения. Представитель одной из крупнейших независимых сетей АЗС "Нефтьмагистраль" сообщил РИА Новости, что на заправках сети нет технических проблем. Операторы каршеринга "Ситидрайв" и "Делимобиль" заявили, что их сервисы работают штатно. При этом в "Ситидрайве" отметили, что в работе приложения в течение получаса наблюдались перебои, однако сервис не останавливал свою работу. Уже после 18.00 мск Роскомнадзор сообщил, что работа Рунета оперативно восстановлена дежурными службами ведомства.

https://1prime.ru/20250114/runet-854195029.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, массовый сбой, онлайн-сервисы