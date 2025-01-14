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Сбой Рунета не повлиял на работу большинства сервисов, сообщили СМИ
Сбой Рунета не повлиял на работу большинства сервисов, сообщили СМИ - 14.01.2025, ПРАЙМ
Сбой Рунета не повлиял на работу большинства сервисов, сообщили СМИ
Сбой в Рунете не затронул крупные российские онлайн-банки, приложения и сайты отечественных ритейлеров, а также приложения операторов каршеринга и АЗС,... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T19:46+0300
2025-01-14T19:46+0300
2025-01-14T19:46+0300
россия
массовый сбой
онлайн-сервисы
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Сбой в Рунете не затронул крупные российские онлайн-банки, приложения и сайты отечественных ритейлеров, а также приложения операторов каршеринга и АЗС, убедились корреспонденты РИА Новости. Масштабный сбой произошел в работе Рунета во вторник около 17.00 мск. Многие пользователи жаловались, что сайты в доменных зонах .рф и .ru не открываются. Согласно детектору по отслеживаю сбоев, жалобы фиксировались по операторам связи, банкам, сервисам "Яндекса", "Ростелекома", "Дом.ру", "Мос.ру", а также другим российским сайтам. Кроме того, были сбои в работе мессенджеров, маркетплейсов, социальных сетей, в том числе TikTok. На фоне проблем с Рунетом операторы связи "Ростелеком", "Билайн", Т2, "Мегафон" сообщали, что их сети работают в штатном режиме, а проблемы с доступом в интернет происходят по независящим от них причинам. "Пятерочка", "Вкусвилл", "Перекресток", "Магнит" и "Ашан" продолжали работу, несмотря на сбой Рунета, проверили корреспонденты РИА Новости. Сложности с доступом наблюдались при заказе в приложении "Вкусно - и точка". В компании это объяснили перебоями в работе интернета. Позже проблема была устранена, и работоспособность приложения восстановлена. Онлайн-приложения Сбербанка, Т-банка и Газпромбанка также успешно выдержали сбои Рунета и продолжали работать. Система аварийного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС" на фоне проблем с доступом в интернет стабильно работала на всей территории РФ. Приложение "АЗС Татнефть" работало бесперебойно, проблем с доступом к нему не было, рассказали агентству клиенты сети. В Telegram-канале "Сеть АЗС "Татнефть" также не сообщалось о сбоях в работе приложения. Представитель одной из крупнейших независимых сетей АЗС "Нефтьмагистраль" сообщил РИА Новости, что на заправках сети нет технических проблем. Операторы каршеринга "Ситидрайв" и "Делимобиль" заявили, что их сервисы работают штатно. При этом в "Ситидрайве" отметили, что в работе приложения в течение получаса наблюдались перебои, однако сервис не останавливал свою работу. Уже после 18.00 мск Роскомнадзор сообщил, что работа Рунета оперативно восстановлена дежурными службами ведомства.
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россия, массовый сбой, онлайн-сервисы
РОССИЯ, массовый сбой, онлайн-сервисы
Сбой Рунета не повлиял на работу большинства сервисов, сообщили СМИ
РИА Новости: сбой Рунета не повлиял на работу большинства российских сервисов
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Сбой в Рунете не затронул крупные российские онлайн-банки, приложения и сайты отечественных ритейлеров, а также приложения операторов каршеринга и АЗС, убедились корреспонденты РИА Новости.
Масштабный сбой произошел в работе Рунета во вторник около 17.00 мск. Многие пользователи жаловались, что сайты в доменных зонах .рф и .ru не открываются. Согласно детектору по отслеживаю сбоев, жалобы фиксировались по операторам связи, банкам, сервисам "Яндекса", "Ростелекома", "Дом.ру", "Мос.ру", а также другим российским сайтам. Кроме того, были сбои в работе мессенджеров, маркетплейсов, социальных сетей, в том числе TikTok.
На фоне проблем с Рунетом операторы связи "Ростелеком", "Билайн", Т2, "Мегафон" сообщали, что их сети работают в штатном режиме, а проблемы с доступом в интернет происходят по независящим от них причинам.
"Пятерочка", "Вкусвилл", "Перекресток", "Магнит" и "Ашан" продолжали работу, несмотря на сбой Рунета, проверили корреспонденты РИА Новости.
Сложности с доступом наблюдались при заказе в приложении "Вкусно - и точка". В компании это объяснили перебоями в работе интернета. Позже проблема была устранена, и работоспособность приложения восстановлена.
Онлайн-приложения Сбербанка, Т-банка и Газпромбанка также успешно выдержали сбои Рунета и продолжали работать. Система аварийного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС" на фоне проблем с доступом в интернет стабильно работала на всей территории РФ.
Приложение "АЗС Татнефть" работало бесперебойно, проблем с доступом к нему не было, рассказали агентству клиенты сети. В Telegram-канале "Сеть АЗС "Татнефть" также не сообщалось о сбоях в работе приложения. Представитель одной из крупнейших независимых сетей АЗС "Нефтьмагистраль" сообщил РИА Новости, что на заправках сети нет технических проблем.
Операторы каршеринга "Ситидрайв" и "Делимобиль" заявили, что их сервисы работают штатно. При этом в "Ситидрайве" отметили, что в работе приложения в течение получаса наблюдались перебои, однако сервис не останавливал свою работу.
Уже после 18.00 мск Роскомнадзор сообщил, что работа Рунета оперативно восстановлена дежурными службами ведомства.
Эксперт назвал причины масштабного сбоя Рунета